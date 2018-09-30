الوصل يتخطى الظفرة بكأس اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتلى الوصل قمة المجموعة الثانية بكأس الإمارات لرجال اليد، بختام الجولة الثانية والتي أقيمت أول من أمس، بفوز عريض على ضيفه فريق الظفرة الجديد بنتيجة 26-10، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط مثلت العلامة الكاملة، وبنفس الجولة نجا فريق شباب الأهلي من خسارة أمام مستضيفه فريق العين عندما أدرك هدف التعادل الأخير 26-26، منحت فريق شباب الأهلي الوصافة برصيد 5 نقاط، والعين ثالثاً برصيد 3 نقاط والظفرة رابعاً برصيد نقطتين.

الوصل يتصدر

تصدر الوصل مجموعته الثانية بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة والثالثة الأخيرة في الدور الأول لمجموعته بالبطولة مع فريق شباب الأهلي، عقب فوزين على العين ثم على الظفرة أول من أمس ، في المباراة التي تسيدها لعباً ونتيجة وجاءت نتيجتها كما هو متوقع في ظل الفوارق الكبيرة بين لاعبي الوصل من حيث الخبرات والتجانس بين صفوف الفريق.

كما قدم فريق العين بعقر داره مباراة كبيرة أمام فريق كبير بحجم شباب الأهلي الذي نجا من خسارة مفاجئة، ولكن محترفه التونسي سليم الهدوي كان له رأي آخر بتسجيله هدف التعادل 26-26، ويخوض العين الموسم بمجموعة متجانسة معظم عناصرها من الشباب إلى جانب المحترف الصربي أساك اومير (12) هدفا، ومنتصر مبارك وإبراهيم محمد ولكل منهما (5) أهداف.

ورغم أن بداية المباراة جاءت لمصلحة شباب الأهلي وأفضلية الشوط له، والعين يطارده ويعادله ويبادله التقدم بالأهداف والتي لم تتجاوز الهدفين لنهاية الشوط الأول والذي انتهى بالتعادل 13-13.