عبيد الكعبي: القوانين المستحدثة خدمت الجزيرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد عبيد الكعبي كابتن فريق الجزيرة للجوجيتسو والحائز مؤخراً على ذهبية غراند سلام في لوس انجليس بالمستوى المميز الذي أظهره لاعبوه خصوصاً فئة الكبار، وإحرازهم للمركز الأول خلال الجولة الأولى للبطولة.

وقال أهنئ اللاعبين والأجهزة الفنية على تحقيق المركز الأول بالرغم من ضيق الوقت حيث إن لاعبي الجزيرة كانوا قد شاركوا قبل أسبوع في جولة غراند سلام لوس أنجليس، وقد أبدى بعض اللاعبين ردة فعل قوية وشاركوا بالرغم من ضيق الوقت وتعرضهم للإرهاق نتيجة المشاركة الأخيرة.

وأضاف: فريقا الشباب والناشئين لم يكونا في يومهما بسبب التزامات المدارس وبعض الأمور الحياتية الأخرى، وسنعمل على تجويد المستوى خلال المنافسات المقبلة.

وأوضح أن جوجيتسو الجزيرة راض عن النظام الجديد، ومشيراً إلى أن القوانين المستحدثة للبطولة خدمت الجزيرة، من حيث القرعة وتبديل اللاعبين بين النزالات، وفي كل وزن يحق للفريق تسجيل لاعبين اثنين،، وهذا النظام يتيح للمدير الفني حرية الاختيار، والدفع باللاعب المناسب، وهذه ميزة في حد ذاتها. وفي حال الإصابة يقدم النادي تقريراً طبياً ويمكن استبداله بآخر.

وأضاف المستوى الذي ظهر اليوم يتحدث عن الجهد المبذول من قبل إدارة نادي الجزيرة والأطقم الفنية واللاعبين، ومؤكداً أن طموح فخر أبوظبي حصد درع التفوق، يذكر أن الجزيرة فاز بدرع التفوق لمدة عامين متتاليين، لكنه ذهب إلى العين العام الماضي.

وتابع طموحاتنا بلا حدود وتأتي المنافسة على بطولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونائب رئيس الدولة، أولوية.