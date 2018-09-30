الشامسي: أوزان البطولة معتمدة دولياً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ثمن عبدالله الشامسي إداري فريق العين المستوى المميز، الذي قدمه لاعبوه خلال منافسات فئات الناشئين والشباب والناشئين، وذلك بتتويج العين بالمركز الأول لفئة الشباب، ولافتاً إلى أن طموح العين دائماً المنافسة على المراكز الأولى، والحفاظ على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وثمة بعض الأمور الفنية قد حالت دون حصول العين على المركز الأول في فئتي الرجال والناشئين، وجار العمل على علاج السلبيات، وعودة العين منافساً قوياً على المركز الأول خلال المنافسات المقبلة، ومؤكداً أن طموح جوجيتسو العين الحفاظ على لقب بطولة كأس رئيس الدولة للمرة الثالثة على التوالي، حيث سبق للعين الفوز باللقب خلال العامين الماضيين.

وقال الشامسي: المنافسات صعبة في دور المجموعات ويتحتم عليك الفوز بالمركزين الأول أو الثاني لضمان الصعود، واعتبر الشامسي النظام الجديد ممتازاً للغاية لأنه يهتم بنوعية اللاعبين وليس العدد، إضافة إلى أن أوزان البطولة معتمدة في النظام في الدولي، وبذلك يمكن تأهل اللاعبين المميزين الذين يجيدون المنافسة في هذه الأوزان، وبذلك اختصر الوقت والجهد كثيراً على الأندية.

وأضاف: تتميز بطولتا كأس رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة بإظهار النوعية الجيدة من اللاعبين، وفق للوائح البطولتين، ما يمكن الأندية من اكتساب لاعبيها الخبرات والمهارات اللازمة، التي تؤهلهم لخوض منافسات قارية ودولية.