إعداد ختامي للهاجري والحلو

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

يدخل لاعبا المنتخب الوطني محمد الهاجري وريم الحلو مراحل الإعداد الختامي على ملاعب عقارات جميرا في دبي، قبيل الظهور الأول تاريخياً للغولف الإماراتي في الأولمبياد، وذلك حين يمثلا الدولة في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس خلال الفترة من الثالث وحتى 20 أكتوبر المقبل.

وتمثل المشاركة الأولمبية فرصة لتسليط الضوء على رياضة الغولف الإماراتي، وذلك بعد أن استعدا للاستحقاق الأولمبي عبر خطة استهلت منذ مطلع العام الحالي، وتخللها مشاركات في بطولات محلية وإقليمية من أبرزها مشاركتهما الشهر الماضي في دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وتغادر بعثة منتخب الغولف في الثالث من أكتوبر، على أن تنهي منافسات الغولف في الثالث عشر من الشهر ذاته، ويرأس البعثة خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف مدير المنتخبات الوطنية، وتعد المشاركة محطة مهمة ليس على صعيد تمثيل الدولة في المحفل الأولمبي فحسب، بل لكونها خطوة على طريق مواصلة استراتيجية الاتحاد نحو بناء جيلٍ جديد من لاعبي الدولة، في ظل تحقيق حلم بلوغ أولمبياد الكبار في طوكيو 2020.