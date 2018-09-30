16 نادياً تدشن انطلاقة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

رفع 16 نادياً راية المنافسة في الجولة الأولى لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي جرت على صالة نادي الجزيرة للألعاب الرياضية، وشهدت تنافساً كبيراً بين أندية العاصمة، حيث تصدر نادي الوحدة منافسات الجولة الأولى عن فئة الناشئين.

فيما حل نادي بني ياس في المركز الثاني، وجاء نادي العين ثالثاً، وفي فئة الشباب، تصدر نادي العين قائمة الأندية، فيما حل نادي الوحدة في المركز الثاني، وجاء نادي بني ياس ثالثاً. وحقق نادي الجزيرة المركز الأول عن فئة الرجال، فيما حل فريق «تربل سفن» في المركز الثاني، وجاء نادي العين في المركز الثالث.

حضر وتوّج الفائزين محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعبد الله الزعابي مدير الإدارة الفنية بالإنابة، ومسؤولو الأندية المشاركة.

تعديل

وأجرى اتحاد الجوجيتسو تعديلاً على نظام البطولة، وأقر نظاماً جديداً، بحيث تقسّم الأندية الـ16 المشاركة إلى 4 مجموعات، وتكون المرحلة الأولى بنظام الدوري، ويتأهل فريقان من كل مجموعة.

من جانبه، قال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، إن بطولة صاحب السمو رئيس الدولة، تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، وهذه البطولة تحمل خصوصية، والجميع يسعى إلى التتويج بالكأس واللقب الغالي.

وأضاف: أتقدم بالشكر إلى نادي الجزيرة على استضافة الجولة الأولى، والأندية المشاركة التي بلغت 16 نادياً، وهذا شيء جيد للغاية، نقدّره في الاتحاد، والبطولة تخلق جواً من المنافسة البناءة بين الأندية على مدار 3 جولات، ولا شك أن النظام الجديد بنظام المجموعات، والمعمول به في البطولة للمرة الأولى في النسخة الحالية، بدلاً من نظام النقاط للموسم الماضي، سيدعم المستوى الفني، وسيظهر أبطالاً بقدرات مميزة تستفيد منهم الأندية نفسها، والمنتخبات الوطنية، وهذا ما نسعى إليه في الاتحاد، من حيث التنوع في القاعدة، والاهتمام بالكم والكيف في آنٍ واحد.

وأضاف: العدد المشارك يبشر بالخير، خصوصاً أن عدد الأندية قد رُفع إلى أن وصل إلى 16 نادياً بخلاف 14 نادياً للموسم الماضي، وهذا الأمر يؤكد أن الأندية أصبحت لاعباً أساسياً في منظومة الجوجيتسو، وتكون جنباً إلى جنب مع البرنامج المدرسي، الذي يُعَدّ المنصة التي تنطلق منها اللعبة، ويخرّج أبطالاً للمنتخبات الوطنية بجميع فئاتها، بداية من البراعم وحتى الشباب.

وقال عبد الله الزعابي إن النظام الجديد للبطولة نال رضا الأندية، حيث يوفر فرصاً متعددة، ويدعم التنافسية، ويتيح هذا النظام المطبَّق للمرة الأولى في الموسم الحالي، تقسيم الـ16 نادياً إلى 4 مجموعات بنظام الدوري، يتأهل فريقان من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وفي هذا الدور يخرج المغلوب، ويتأهل الفائز إلى المربع الذهبي، كما يشمل النظام الجديد، حصول اللاعب على 4 نقاط، في حال استسلام الخصم، و3 نقاط للأفضلية، ونقطة وحيدة للتعادل، بالإضافة إلى حصول اللاعب على «النقطة الذهبية» في حال إنهاء النزال بالفوز قبل الوقت المحدد، والذي يتراوح عادة بين 5 و6 دقائق.

وأضاف، اختصار البطولة في 3 جولات بديلاً عن 5، يجعل اللاعب يسعى لبذل أقصى جهد لجمع أكبر عدد من النقاط، بطريقة الاستسلام أو الفوز العادي بـ3 نقاط، مشيراً إلى أن الأندية أبدت رضاها عن نظام البطولة الجديد، والذي يخلق نوعاً من المنافسة القوية. وأوضح أن كل نادٍ لديه 3 لاعبين في كل وزن، وبإمكان المدير الفني الدفع باللاعب المناسب، وأيضاً البديل المناسب، واختيار لاعب مميز يتمتع باستمرارية خلال الجولات الثلاث.

فخر

قال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: «لنا الفخر في اتحاد الجوجيتسو بدعم الأندية بتوجيهات رئيس الاتحاد، عبد المنعم الهاشمي، وتذليل الصعاب أمام الأندية، وتوفير الدعم الفني كأولوية، ومن خلال مشاهدتي ومتابعتي للاعبين على البساط، لاحظت ارتفاع المستوى الفني لهم عن العام الماضي، وذلك يرجع إلى مشاركة الأندية في البطولات المحلية، وأيضاً القارية، ما انعكس بالإيجاب على المستوى العام».