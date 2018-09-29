شيخة القاسمي والمازمي يفوزان ببرونزيتي "كاراتيه العرب"

المصدر: دبي-علي شدهان

فازت الشيخة شيخة بنت سلطان بن صقر القاسمي لاعبة منتخب الإمارات للكاراتيه، ونجمة نادي الثقة بالشارقة لأصحاب الهمم، بالميدالية البرونزية للبطولة العربية المقامة حالياً في مصر.

كما فاز مروان عبدالله المازمي نجم "كاراتيه الإمارات" بالميدالية البرونزية لمسابقة (كاتا) فردي رجال البطولة، فيما تأهل فريق جماعي رجال (الكاتا) إلى نهائي المسابقة لمواجهة نظيره المصري في النهائي مساء اليوم السبت.

وحقق أيوب حسين نجم (كاراتيه الإمارات) السابق، المدير التنفيذي الحالي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إنجازاً إدارياً بفوزه برئاسة اللجنة الفنية للاتحاد العربي للكاراتيه.