طلال الهاشمي مديراً وطنياً للأولمبياد الخاص الإماراتي

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي تكليف طلال مصطفى الهاشمي ليقوم بمهام المدير الوطني والتنفيذي للمؤسسة وأتى ذلك في اجتماع مجلس أمناء المؤسسة برئاسة معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الاولمبياد الخاص الإماراتي. على ان يبدأ الهاشمي مهامه بشكل مباشر.

وأتى اختيارالهاشمي ليدير المؤسسة من منطلق خبرته الواسعة في المجال الرياضي حيث شغل منصب مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في مؤسسة زايد العليا للرعايةالإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ورئيس لجنة استئناف تراخيص الأندية في دوري كرة القدم للمحترفين للفترة 2015 -2017 ونائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية الإماراتية للفترة 2009-2016 كما شغل عضويات في عدة لجان لاستضافة أهم البطوالت الرياضية العالمية منها عضوية ملف أبوظبي لاستضافة كاس العالم للأندية فيفا 2017-2018 وملف استضافة الألعاب العالمية للاولمبياد الخاص - أبوظبي 2019 ومنصب المنسق العام لملف و هو أيضاً استضافة كأس آسيا 2019 عضو اللجنة الفنية للجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية.

قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي ، وزيرة الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولبيماد الخاص الإماراتي " نفخر بكوننا مؤسسة تدعم الرياضيين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية تعمل على تمكينهم من خلال الرياضة والبرامج الأخرى التي تقدمها المؤسسة وتكليف طلال الهاشمي خطوة هامة من ضمن تحضيراتنا لدورة الألعاب العالمية للألولمبياد الخاص- أبوظبي 2019 والتي نحرص من خلالها على اختيار الكفاءات الوطنية التي ستعمل بكل إخالص على تقديم الأفضل لأبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية حسب توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة".