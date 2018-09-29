دانة الدنيا تستعد لاستقبال أقوى 15 رجلاً في العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل الاستعدادات لتنظيم بطولة «ألتيميت سترونغ مان»، التي تنظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتعد الحدث الأكبر والأغلى من نوعه، الذي يتنافس فيه أقوى 15 رجلاً في العالم ويقام بدعم مجلس دبي الرياضي يوم 26 أكتوبر 2018 في فندق باب الشمس بمحمية المرموم.

وأنهت اللجنة المنظمة للحدث التحضيرات مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، وهي الشرطة والدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتعمل اللجنة المنظمة على تجهيز المعدات والأدوات التي ستستخدم في البطولة .

والتي ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرات المتنافسين للكشف عمن يستطيع تجاوز كل المستويات ليكون الأقوى في العالم، كما تعمل اللجنة على إنتاج وتنظيم أضخم عرض لرياضة أقوى رجل ضمن فعالية تم التخطيط لتنظيمها في دانة الدنيا.

اهتمام عالمي

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «منذ الإعلان عن تنظيم الحدث الذي يقام لأول مرة في الدولة والمنطقة في شهر يوليو الماضي حتى الآن، تابعنا بسعادة كبيرة الاهتمام العالمي بالحدث سواء من خلال منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية، أو من خلال تواصل الجمهور معنا للاستفسار عن الفعالية وجديدها وكيفية الحضور.

وهذا يؤكد أهمية الفعالية التي تأتي في إطار حرص المجلس على تنويع الفعاليات التي يتم تنظيمها سنوياً، بما ينسجم مع استراتيجية العمل بجعل الرياضة أسلوب حياة وكذلك مع وجود مقيمين وزوار للدولة ينتمون لأكثر من 200 دولة».

عقبات صعبة

وتقام المنافسات من الساعة الثالثة مساء يوم الجمعة حتى الساعة الثالثة صباح السبت في الساحة الرياضية بفندق باب الشمس في محمية المرموم، وتضم المسابقة أقوى وأضخم البشر على سطح الأرض.

يتنافسون للفوز باللقب من خلال اجتياز عقبات عدة صعبة جداً، من أبرزها جر الشاحنات التي يقوم فيها المتنافسون بجر شاحنة يفوق وزنها 30 طناً باستخدام ضفيرة حبل للوصول بها إلى مسافة محددة بأعلى سرعة ممكنة. كما تتضمن المنافسات جر المركبة بوضعية الأيدي المتشابكة، حيث يقوم المشاركون بجر مركبة باتجاههم باستخدام الأيدي والحبال من مسافة محددة.

وهناك منافسة الرفعة القاتلة بارتفاع 18 بوصة، ويتم فيها رفع أدوات ثقيلة (يفوق وزنها 500 كغ) فوق الأرض ويكون التنافس على من يرفع الوزن الأثقل، كما يواجه المشاركون مجموعة من الضغوطات، حيث يركضون وهم يحملون فوق رؤوسهم سلسلة من الأوزان الضخمة المضغوطة ومحاور عجلات القطارات وقضبان من الفولاذ والدروع الفولاذية الصلبة لتحقيق أسرع وقت.

ويتسابق المشاركون فيما بينهم على حمل مجسمات ثقيلة على أكتافهم (يفوق وزنها 600 كغ) للوصول إلى مسافة محددة، كما يقومون برفع أحجار أطلس التقليدية الخمس من الأرض إلى المنصات في أسرع وقت.

ويشمل الحدث تنظيم ورش عمل وبرامج ترويجية في المدارس تستهدف أكثر من 4000 طفل سيشاهدون الأبطال عن قرب ويتابعون عرضاً لهم وهم يسحبون حافلات ضخمة، وسيتم خلال زيارات المدارس منح تخفيضات خصوصاً لعائلات الطلبة.

دخول مجاني

وسيكون الدخول إلى البطولة مجانياً للأطفال دون 12 عاماً، فيما يمكن حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة: https:/‏/‏www.worldsultimatestrongman.com.

وكان مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة قد أعلنا في وقت سابق عن تأكيد مشاركة عدد من الأبطال في السباق، من أبرزهم نجم مسلسل «جيم أوف ثرونز» الآيسلندي هافثور بجورنسون، الذي يحمل ألقاباً عدة مثل أقوى رجل في العالم، بطل مسابقة أرنولد الكلاسيكية وأقوى رجل في أوهايو وأوروبا، كما يعد أقوى رجل شهده العالم أجمع.

ويشارك أيضاً الليتواني زيدروناس سافيكاس، ويعد أحد أكثر الأشخاص خبرة بهذه الرياضة، وواحداً من أعظم مزاوليها برصيد من المشاركات في ما يزيد عن 140 مسابقة احترافية. وهو يعمل على كسر رقمه القياسي العالمي هذا العام لحمل أكثر من 228 كغ.

مبيعات

مبيعات التذاكر لحضور الحدث تجاوزت الـ 50% من داخل وخارج الدولة، ولا تزال عملية البيع مستمرة بما يلبي حاجة الجمهور وتوفير الفرصة له لمتابعة فعاليات الحدث.