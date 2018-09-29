اختتام أولى جولات «أم الإمارات لجوجيتسو السيدات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت أمس الجولة الأولى من النسخة الثالثة من بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات، التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، وبالتنسيق مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية هذا العام؛ حيث شهدت البطولة مشاركة كبيرة للاعبات إماراتيات من شتى أنحاء الدولة، وذلك في صالة فاطمة بنت مبارك الرياضية بأبوظبي.

وقدمت اللاعبات الإماراتيات المشاركات أداءً متميزاً، يعكس الخبرة التي اكتسبنها منذ انطلاق البطولة في نسختها الأولى خلال الموسم الرياضي 2016-2017، خاصة مع تواجد عدد من اللاعبات اللاتي حققن نجاحاً وقدمن أداء استثنائياً خلال البطولات الدولية المنعقدة مؤخراً، ومنها بطولة الألعاب الآسيوية في جاكرتا.

وتميزت هذه الجولة بأول مشاركة على الإطلاق للاعبات فريق نادي رأس الخيمة النسائي للجوجيتسو، الذي تم الإعلان عن إطلاقه فبراير الماضي كأول رياضة نسائية في النادي.

وتألقت لاعبات رأس الخيمة خلال منافسات اليوم ونجحن في حصد عدد من الميداليات الملونة. كما شهدت المنافسات إقبالاً جماهيرياً واسعاً من السيدات، ما بين الأمهات والمدربات والصديقات، اللاتي قدمن لتشجيع اللاعبات المتميزات.

ومن جانبها، توجهت سميرة الرميثي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والقيادة الرشيدة على الدعم المستمر لمثل هذه الفعاليات الرياضية، قائلة:

«يغمرنا شعور بالفخر والسعادة لرعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) «حفظها الله» لهذه البطولة المرموقة، الأمر الذي يؤكد على الاهتمام الجلي بتنمية وتنشئة جيل من الرياضيات الإماراتيات القويات». وأضافت الرميثي: «لاحظنا زيادة كبيرة في أعداد المشاركات مقارنة بالأعوام الماضية، وقد قدمت كافة اللاعبات مستوى احترافياً للغاية أثناء المباريات، مستخدمات تقنيات لعب متميز بالفعل».

وأكدت الرميثي أن هذه الفعاليات التي تهتم بشكل خاص برياضة السيدات من شأنها تعزيز ورفع اهتمام المواطنات بالرياضة وتشجيعهن على المشاركة بشكل فاعل في كافة المحافل الرياضية.

المنافسات المحلية

ويستعد اتحاد الجوجيتسو لإطلاق الجولة الأولى من بطولة «كأس رئيس الدولة» والمخصصة للأندية اليوم في نادي الجزيرة في أبوظبي، تليها بطولة العين تحت سن 18 سنة يومي 12 و13 أكتوبر القبل، ثم بطولة العين لمحترفي الجوجيتسو يومي 26 و27 من الشهر نفسه.

وستنطلق الجولة الأولى من كأس نائب رئيس الدولة يوم 10 نوفمبر، تليها بطولة الشهيد أيام 22 و23 و24 في مبادلة أرينا.