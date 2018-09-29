296 مشاركاً في سباق «أبوظبي الرياضي» للدراجات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق سباق مجلس أبوظبي الرياضي المجتمعي للدراجات الهوائية، الذي أقيم في جزيرة ياس، أمس، نجاحات كبيرة وسط مشاركة 296 متسابقاً ومتسابقة في مختلف فئاته المعتمدة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة التخطيط العمراني والبلديات «بلدية مدينة أبوظبي»، ودائرة الصحة، ودائرة النقل، والإسعاف الوطني، ومياه العين، وجلف ملتي سبورت، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية للمجلس والرامية لجعل الرياضة نمط الحياة الصحية والمثالية لكافة أفراد المجتمع.

وانتزع البريطاني سام ستوليري المركز الأول في سباق المسافة الطويلة، وفي سباق مسافة الـ 54 كم فازت الإيرلندية رويزين توماس بالمركز الأول، وفي سباق مسافة الـ 45 كم، حقق شير طلال المركز الأول، وفي سباق الـ 40 كم فازت الأوزبكية ريناتا بايميتوفا بالمركز الأول.

وفي سباق الـ 10.8 كم للناشئين فازت الجنوب أفريقية جانا ستريدوم بالمركز الأول، فيما فاز في فئة الذكور عبدالله عبدالعزيز، وفي سباق المسافة القصيرة للناشئين 7.2 كم فازت الهندية كايسيا رودريغيز بالمركز الأول، وعن فئة الذكور فاز سليمان سلطان بالصدارة.