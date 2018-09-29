«طائرة شباب الأهلي» تدعم صفوفها بالكوبي غارسيا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

دعم فريق الكرة الطائرة للرجال بنادي شباب الأهلي، صفوفه للموسم الرياضي 2018-2019، بقيد اللاعب الكوبي جورج جونزاليز غارسيا، بعقد لمدة عام.

جرت مراسم التوقيع، أول من أمس، بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم، بمقر النادي بالممزر، بحضور ماجد سلطان عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي مشرف فريق كرة الطائرة.

يعتبر اللاعب إضافة مهمة لفريق الكرة الطائرة بالنادي، من واقع الخبرة الميدانية الكبيرة التي يملكها، إذ سبق وحقق العديد من الألقاب مع الفرق التي لعب لها، كما يتمتع اللاعب المولود في العام 1991، بقدرات بدنية مميزة، ويزيد طوله على المترين.