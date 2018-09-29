مباراتان في صراع صدارة المجموعة الأولى لكأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد ساحات لعبة الأقوياء، اليوم، مباراتين سيكون عنوان أطرافهما الفوز للتربع على قمة البطولة بختام الجولة الرابعة وقبل الأخيرة لحساب المجموعة الأولى في بطولة كأس الإمارات لكرة اليد، وتبرز للواجهة موقعة صالة الشيخ سعيد بن راشد آل مكتوم بنادي النصر، التي يستقبل خلالها العميد (5 نقاط)، ضيفه الجزيرة 7 نقاط.

ويحل بني ياس 3 نقاط ضيفاً على الشارقة 5 نقاط. ويتطلع النصر إلى الفوز لمواصلة التنافس على صدارة مجموعته الأولى، وتعبر مباراته اليوم الاختبار الحقيقي الثاني له بالبطولة. وعلى الطرف الآخر ينشد الجزيرة العودة مزهواً بالفوز أو التعادل على أقل تقدير للمحافظة على الصدارة.

الملك والضيف الجديد

بينما يحل فريق بني ياس الضيف الجديد على ساحات كبار أقوياء اليد ضيفاً على الملك الشرقاوي صاحب الخبرات والإنجازات للمنافسة على الصدارة، وفي رحلة الدفاع عن اللقب الذي يخوضه بمعنويات عالية عقب فوزه بكأس السوبر الذي مثل الحافز والدافع الإيجابي للملك بفوزه بباكورة الموسم.