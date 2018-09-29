بداية قوية لشباب الأهلي في السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

بدأ فريق شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بتحقيق فوز عريض على الوحدة «110-77» في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي النصر في دبي أول من أمس، لحساب الجولة الثانية التي شهدت أيضاً تسجيل النصر لانتصاره الثاني على التوالي على ضيفه الجزيرة «89-68».

فيما شهدت مباراتا المجموعة الثانية فوز الوصل والشارقة على البطائح «71-58»، وعلى الظفرة «87-72».

شباب الأهلي نجح في فرض أفضليته المطلقة على مراحل شوطي لقاء الوحدة، بالنتائج «31-19 و23-21 و27-20 و29-17».

الجزيرة والنصر

وفي مباراة ثانية، فرط الجزيرة في فرصة تقدمه مع نهاية الشوط الأول بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة «50-48»، بعد أن نجح النصر في الشوط الثاني في استعادة زمام المبادرة وحسم نتيجة المباراة لمصلحته بنيل لاعبيه الأفضلية في الفترتين الثالثة والرابعة «20-18 و21-11».

وفي سيناريو مغاير، عرف الشارقة كيفية حصد انتصاره الثاني على التوالي أمام الظفرة بنتائج «27-12 و20-22 و23-10»، فيما فشل الظفرة في العودة بنتيجة المباراة على الرغم من نيل لاعبيه الأفضلية في الفترة الرابعة «28-17».

وعرف الوصل كيفية قلب تأخره أمام البطائح مع نهاية الفترة الأولى «15-21»، إلى فوزٍ مستحق، بنتائج «22-16 و20-11 و14-10».

صدارة زرقاء

ويتصدر النصر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن شباب الأهلي، وبني ياس، والوحدة والجزيرة، ولكن شباب الأهلي خاض مباراة واحدة مثل بني ياس المرتاح في الجولة الثانية.