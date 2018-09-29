الهلال والمريخ في مواجهة مثيرة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

يحل فريق المريخ مساء اليوم، ضيفا على فريق الهلال ضمن مباريات دوري النخبة في الدوري الممتاز، يدخل صاحب الأرض الهلال المواجهة بعد أن تراجعت حظوظه في الفوز ببطولة الدوري للموسم بعد خصم 6 نقاط من رصيده للعقوبة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب عجز النادي عن تسديد المستحقات المالية لمدرب الفريق السابق الفرنسي كافالي.

ويحتاج الفريق إلى معجزة بفوزه في بقية مبارياته وخسارة المريخ لبقية مبارياته، وفي المقابل خطا المريخ خطوة كبيرة نحو الفوز باللقب عقب العقوبة التي أوقعها الفيفا على الهلال بخصم النقاط ليتسع الفارق بينهما، ويعمل على حسم الصراع على اللقب في لقاء اليوم، قبل الجولة الأخيرة.

ونجح الهلال في حسم مواجهته الدورية الأخيرة أمام فريق الأهلي شندي بثنائية، وخسر في المقابل جهود مدافعه عبداللطيف بوي بسبب الطرد، ليغيب عن لقاء اليوم، وفي المقابل كسب المريخ المواجهة التي جمعته مع فريق الأهلي الخرطوم بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس السودان متأهلا للنهائي، في انتظار الفائز من هلال الأبيض وأهلي شندي.