«رايدر للغولف» تنطلق برعاية طيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستعد طيران الإمارات، الشريك الرسمي لبطولة كأس رايدر 2018، لانطلاق المنافسات اليوم بين فريقين من أفضل لاعبي الغولف في العالم، يمثل أحدهما أوروبا، والآخر الولايات المتحدة، القارتين اللتين تخدمهما الناقلة من أصل ست قارات.

وستقام البطولة على ملعب «لو غولف ناسيونال»، في العاصمة الفرنسية باريس، التي تخدمها الناقلة بثلاث رحلات يومية، باستخدام طائرات الإيرباص A380. وأصبحت طيران الإمارات، الشريك الرسمي لبطولة كأس رايدر 2018، عقب تجديدها الاتفاقية مع الفريق الذي يمثل أوروبا لأربع سنوات حتى عام 2021.

وتجمع البطولة هذا العام، لاعبي الغولف العشرة الأوائل في العالم حالياً، للمرة الأولى منذ عام 1986، بالإضافة إلى أبرز اللاعبين الآخرين.