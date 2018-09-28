«الشطرنج» يدشن مشاركته في الأولمبياد العالمي بجورجيا

المصدر: بتومي - البيان الرياضي

نجح منتخبنا للشطرنج في مواصلة السير في الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 43، الذي انطلق بمدينة بتومي ويستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة 189 دولة.

وسجل منتخبنا في الجولتين الأولى والثانية 5.5 نقاط، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام منتخب كرواتيا حيث خسر جاسم عبدالرحمن الحوار أمام مارين بوسيكيك، وخسر إبراهيم سلطان أمام ستيفيك وعمران الحوسني أمام انتي بركيك وعمار السدراني أمام ساسا مارتنكوف.

وفي الجولة الثانية نجح منتخبنا في الفوز على منتخب الباهامس حيث فاز عمر نعمان على بولينا كارلينا وتعادل جاسم الحوار مع سيسل مونكور وفاز إبراهيم سلطان على بارون صمول وعمران الحوسني على شبيل والمس، وعلى مستوى منتخب السيدات، فقد نجحت لاعباتنا في تسجيل 7 نقاط في 3 جولات.

حيث حصدت روضة السركال نجمة منتخبنا الوطني العلامة الكاملة في مباراتين بالفوز فيهما وحصدت أول نقطتين لها فيما حصلت آمنة نعمان على 1.5 نقطة ووافية درويش على 1.5، ونقطة واحدة لكل من عائشة سرحان المعيني ومريم عيسى.

بداية طبيعية

وأكد المستشار الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد، أن بداية منتخبنا في البطولة طبيعية ودائما في الجولات الأولى ما تشهد فوزاً وخسارة ولكننا ننتظر أن يتحسن الأداء والنتائج بعد مرور جولتين، ولدينا ثقة في اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية مشيداً بمستوى اللاعبة روضة السركال التي حققت العلامة الكاملة في أول جولتين، متمنياً أن تحقق الهدف خاصة أنها بطلة العالم للناشئين تحت 8 سنوات عام 2017 وبطلة العالم للمدارس.