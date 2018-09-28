شيرا تحصد ذهبية «أم الإمارات» في «الاسكيت»

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

توّجت الرامية الإيطالية شيرا كوستا بطلة لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، ضمن منافسات النسخة الثانية من بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، المقامة حالياً على ميادين نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، التي تستمر منافساتها حتى الأحد المقبل.

وحصدت شيرا كوستا الميدالية الذهبية، وسط منافسة قوية من عدد من الراميات المصريات، وخاصة زينب طارق صاحبة الميدالية الفضية، ومنى الهواري التي نالت الميدالية البرونزية، وعلى صعيد بطولة الجائزة الكبرى «مصر الإمارات» لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، التي تقام للمرة الأولى على هامش بطولة «أم الإمارات» للسيدات.

فقد فاز الرامي الأولمبي المصري عزمي محيلبة بالمركز الأول، وتوج بالذهبية، ونال زميله مصطفى حمدي الميدالية الفضية، وحصل اليوناني سركيس كريكور على الميدالية البرونزية.

نتائج

وعلى صعيد منافسات الرماية بالمسدس للناشئات، فقد احتكرت الراميات المصريات المركز الثلاثة الأولى، حيث فازت نهال عبد المنعم بالميدالية الذهبية، وحققت آلاء عبد الرحمن الميدالية الفضية وكانت الميدالية البرونزية من نصيب نجوى الجبالي.

وفي مسابقة رماية البندقية للناشئات، فازت الرامية المصرية فريدة درويش بالميدالية الذهبية، ونالت الرامية الكازاخستانية فيوليتا استروستينا الميدالية الفضية، وحصلت المصرية مي مجدي على الميدالية البرونزية.

شكراً «أم الإمارات»

وأعربت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، عن سعادتها باحتضان مصر للنسخة الثانية من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، التي باتت قبلة كافة راميات العالم، وجّهت الشكر والعرفان إلى «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي قدّمت مكارم لا تعد ولا تحصى للمرأة في الإمارات والعالم العربي والعالم أجمع، وهذه إحدى أضخم المبادرات الرياضية على صعيد العالم.

جوائز وأوسمة

وقالت نورة السويدي: لم يكن مستغرباً أن تحصد «أم الإمارات» وحدها دون غيرها من السيدات الأول في العالم، على أكثر من 500 جائزة ووسام ودرع، ومثلها من الشهادات التقديرية التي لا يتسع لها الذكر، وهي شهادات لم تحصل عليها أي امرأة في التاريخ، وقد تعزز دور المرأة الإماراتية في الربع الأخير من القرن الماضي، ولا يزال.

واكتسب أبعاداً جديدة مع تطور الإمارات، إذ حظيت المرأة الإماراتية بكل التشجيع والتأييد من قبل قيادات الإمارات، الذين آمنوا منذ المراحل الأولى لتأسيس الاتحاد، بالدور المهم المنوط بالمرأة، كونها حجر الأساس لتقدم أي مجتمع، والطرف الأهم في معادلة التنمية والتقدم.

«التراب» اليوم

تستأنف منافسات البطولة اليوم، حيث تقام فعاليات التدريب الرسمي لبطولة سمو الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، التي تحظى بمشاركة واسعة، وتشارك فيها نجمات منتخب الإمارات، كما تشهد الميادين، التدريب الرسمي لبطولة «مصر الإمارات» لرماية «التراب» أيضاً.