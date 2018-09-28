«الأولمبية» تبحث استعدادات الاتحادات لأولمبياد الشباب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحثت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، استعدادات اتحادات الألعاب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس من الفترة 6 - 18 من شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في الإجتماع التنسيقي الذي عقد صباح أمس بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي بحضور أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية وعدد من ممثلي الاتحادات الرياضية.

وتقدم الحضور في بداية الإجتماع بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على دعم سموه في مختلف مجالات العمل الرياضي والمتابعة الدائمة لكافة الرياضيين في كبرى المحافل والاستحقاقات على المستويات كافة، ما دفع أبناء الوطن لتحقيق الإنجازات.

وتسجيل النجاحات باسم الإمارات وإعلاء رايتها على منصات التتويج، وتناول الحضور معطيات الدورة التي تشارك فيها 206 دول حيث يخوض ما يقرب من 4 آلاف رياضي غمار المنافسات في 32 لعبة ستقام على 4 منشآت رياضية هي الحديقة الأولمبية للشباب، والحديقة الخضراء، والحديقة التكنولوجية، وستاند الون فينيوس.

واستعرض الحضور الترتيبات الأخيرة الخاصة بتسجيل الرياضيين وكافة أفراد الوفد المشارك في هذا الحدث البارز الذي نعول عليه في تحقيق المراكز المتقدمة وتمثيل الدولة بشكل مشرف.

كما اعتدنا دائماً من أبناء الوطن في مختلف الاستحقاقات والمناسبات، وأكد أحمد الطيب أن التواجد في محفل كبير يضم مجموعة مميزة من الرياضيين على مستوى الدول المشاركة، يعتبر محطة مهمة لكافة المشاركين لكونها محطة احتكاك قوية للجميع.