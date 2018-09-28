نهيان بن مبارك: البطولة في سياق الاحتفاء بمئوية زايد

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى قواعد متينة من التماسك والتلاحم المجتمعي وغرس قيم التسامح والاحترام والتعايش والوئام بين كل مكونات وشرائح المجتمع الإماراتي المترابط والحاضن لقيم التنوع والتفاهم والعمل الجماعي لتحقيق سعادة وازدهار البشرية جمعاء.

وأوضح معاليه، في كلمته خلال حضوره أمس حفل مراسم قرعة «كأس الكريكت للتسامح 2018» في فندق سانت ريجيس الكورنيش بأبوظبي، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمهتمين والجهات الاستراتيجية ذات العلاقة، أن الكأس يأتي في سياق الاحتفاء بمئوية الشيخ زايد في «أرض زايد أرض الإمارات الطيبة»..

مشيراً إلى أنه سيتنافس عليه 16 فريقاً عبر 30 مباراة بمشاركة 300 رياضي يمثلون أكثر من 20 جنسية في مشهد كرنفالي مميز.

ملعب المباريات

وأضاف أن ملعب الشيخ زايد للكريكت في العاصمة أبوظبي، عاصمة التسامح، سيحتضن كل المباريات، وستقام المباراة النهائية ضمن فعاليات «المهرجان الوطني للتسامح» التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر المقبل تزامناً مع الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام.

وقال معاليه «إن الرياضة هي واحدة من المجالات التي تتجلى فيها قيم التسامح بأبهى صورها، وتعتبر تجسيداً حقيقياً لروح العمل المشترك والحب والاحترام المتبادل بين أعضاء فريق متعدد متنوع يسعى بكل إخلاص لهدف مشترك، فعندما نشجع الرياضة ونرعاها فإنما نغذي الروح الحقيقية للتسامح.

ونذكي من خلالها القيم النبيلة التي تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تأصيلها ضمن فئات المجتمع الإماراتي المتعدد المتنوع، الأمر الذي يطلق القدرات الحقيقية للإبداع والتميز لدى الجميع».

ريادة عالمية

وأوضح أن دولة الإمارات تطورت وازدهرت واحتلت الريادة العالمية في شتى المجالات والقطاعات برؤى ثاقبة ونهج راسخ بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.. مقتبساً معاليه في هذا الصدد مقولة صاحب السمو رئيس الدولة: «إننا ندرك ونقدر التنوع الإنساني والثقافي الذي نعتبره محركاً أساسياً للتنمية المستدامة ووسيلة لتعميق ثقافة الانفتاح والحوار والاتصال والتعايش ونبذ التعصب والتطرف والعزلة الفكرية».

وأشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك إلى أن المنافسة بين الفرق المشاركة ستكون حدثاً دولياً رائعاً في إمارة أبوظبي باعتبارها إحدى أكثر العواصم العالمية سلماً وإنتاجية في العالم.. منوهاً إلى المساهمة الفاعلة في تقدم المجتمع وازدهاره عبر مجموعة من الموهوبين والطموحين من مختلف الجنسيات والثقافات والأديان، يعيشون بتناغم وانسجام ويعملون بكرامة وتقدير واحترام.

تفاعل كبير

وثمّن المساهمة المجتمعية المميزة والتفاعل الكبير لعدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين، لا سيما وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس أبوظبي الرياضي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

إضافة إلى كل من كريكت أبوظبي والاتحاد للطيران والمركز الوطني للرعاية الصحية وUAExchange ومجموعة CS 7 ومجموعة Lulu ومجموعة جاشنمال وGurudwara Nanak Darbar وShyam Bhatia Cricket for Care ومجموعة دانوب والألعاب الأولمبية الخاصة وورلد جيمز أبوظبي.

من جانبه ثمّن ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، «كأس الكريكت للتسامح» باعتبارها مبادرة مجتمعية تدعم إعلاء القيم الإنسانية.. مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بتلك المبادرات التي تمكن مشاركة العمال رياضياً واجتماعياً، الأمر الذي يعزز من دورهم في دعم التنمية المستدامة في الدولة.

شكر وتقدير

من ناحيته، توجه عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لرعايته النسخة الأولى لكأس الكريكت للتسامح.

مبيناً أن أرض الإمارات هي موطن لتلاقي الثقافات والتعايش بسلام ومحبة، مؤكداً أن الفعاليات الرياضية العالمية التي أقيمت على مستوى الدولة برهنت على مدى التفاعل الكبير لمجتمع الإمارات مع تلك الفعاليات بمختلف الرياضات بما يعكس مكانة وأهمية الرياضة ودور التقارب بتسامح بين جميع الشعوب والجنسيات المقيمة في الإمارات..

لافتاً إلى أن فعاليات الكريكت التي أقيمت في نادي أبوظبي للكريكت سجلت حضوراً جماهيرياً كبيراً عكس قيمة وأهمية هذه الفعاليات.

تعزيز

فكرة كأس الكريكت للتسامح تأتي لتعزيز دور الرياضة وأبعادها الأخلاقية والثقافية للتعايش والتسامح بغض النظر عن الأصل أو العرق أو اللون أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو المركز الاجتماعي.