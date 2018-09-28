«جوجيتسو رئيس الدولة» ينطلق غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن انطلاق الجولة الأولى من بطولة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو» غداً، في نادي الجزيرة في أبوظبي، والمخصصة للأندية، ضمن أجندة الموسم الرياضي الجديد.

وجرى تخصيص البطولة للاعبين فقط من مواطني الدولة المسجلين لدى الأندية المحلية، وتهدف هذه البطولة إلى تحفيز المنافسة بين الأندية، فضلاً عن سعيها لاستكشاف المزيد من المهارات المتميزة لدى مواطني الدولة المؤهلين للمنتخبات الوطنية، بهدف تسليط الضوء عليهم، وتقديم الرعاية لهم، ومن ثم الارتقاء بهم إلى المنصات العالمية.

وتشهد البطولة في جولتها الأولى للموسم الجاري، ارتفاعاً في نسب التسجيل والمشاركة، حيث تم فتح باب التسجيل من شهر مارس الماضي وحتى 25 سبتمبر الجاري، الأمر الذي يعكس التنافس الكبير، واحتدام التحدي على بساط البطولة بين الأندية المشاركة.

وتجدر الإشارة إلى اعتماد اتحاد الإمارات للجوجيتسو، نظاماً جديداً للجوائز في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، بحيث سيتم منح الجائزة المالية الكبرى إلى الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، بمجموع النقاط التي تم الحصول عليها على مدى جولات البطولة.

داعم أساسي

وتعليقاً على ذلك، قال السيد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «إن تنظيم هذه البطولة ومواصلتها حصد النجاحات في كل موسم رياضي، هو داعم أساسي لاستراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الرامية إلى دفع المجتمع نحو تبني رياضة الجوجيتسو، لتصبح أسلوب حياة بين مختلف الأجيال، ما ينعكس بالتالي على مكانة الإمارات كعاصمة لهذه الرياضة العالمية المرموقة.

حيث يعد كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، ترسيخاً لمهمة الاتحاد الأساسية، التي تحظى بدعم وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرامية إلى المساهمة في بناء وإثراء مجتمع «الجوجيتسو الإماراتي»، الذي يتمتع باحترافية عالية.

بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وصقلها، وتفعيل دور الأندية في إبراز هذه المواهب، هذا إلى جانب تحفيز التحدي بين الأندية، لخلق بيئة تنافسية على صعيد المشاركة ومستوى اللاعبين، كما على المستوى الجماهيري، لنتمكن من الوصول بدولة الإمارات إلى منصات التتويج.