16 بطولة محلية في أجندة موسم الجوجيتسو

المصدر: Ⅶأبوظبي- محمد محسن -Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن روزنامة الموسم الجديد في مؤتمر صحافي موسع، عقد أمس بفندق كارلتون الريتز أبوظبي، وتناول المؤتمر أهم محاور الموسم الجديد، والخطط والأهداف، واعتماد 16 بطولة محلية، بالإضافة إلى 5 جولات غراند سلام التي تنظم في العواصم طوكيو، لندن، ريودي جانيرو، لوس أنجليس، وأبوظبي، كما اقر مجلس إدارة الاتحاد سريان بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أبريل من العام المقبل، والاستعداد لبطولة العالم في السويد من 21 حتى 25 نوفمبر القادم، والتخطيط والعمل من الآن لدورة الألعاب الآسيوية القادمة والمقرر انعقادها في الصين عام 2022.

حضر المؤتمر محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس الإدارة، وأحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وسعيد خليفة المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وفؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية، وسائد حجازي مدير عام مساعد مبيعات «جاكوار لاند روفر» في شركة «بريمير موتورز».

شكر وتقدير

من جانبه، توجه عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، راعي رياضة الجوجيتسو محلياً وعالمياً، لحرص سموه المستمر والدائم على دعم ورعاية الرياضة عموماً ورياضة الجوجيتسو خصوصاً.

وأضاف الهاشمي أن انطلاق الموسم الجديد، يشعرنا بالمزيد من الثقة والفخر بما حققناه في نشر اللعبة في جميع أنحاء الدولة، وبما حصدناه من إنجازات قارية وعالمية، وبما قدمناه من مفاهيم أخلاقية تعزز من قيم الصبر والتحمل والانضباط والشجاعة، ولكننا كذلك نشعر بمسؤوليتنا المتزايدة تجاه الكشف عن المزيد من المواهب، وتأهيل وصقل آلاف من الأبطال والبطلات، وتقديم نموذج استثنائي ينظر إليه الجميع بكل تقدير وإعجاب».

إنجاز كبير

وأضاف محمد سالم الظاهري: نحن في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي نشعر بالفخر والاعتزاز، بأننا كنا وما زلنا جزءاً من هذا الإنجاز الكبير، ولا سيما أن معظم من صعدوا منصات التتويج في جاكرتا من إنتاج مشروع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للجوجيتسو المدرسي، الذي انطلق في عام 2008، فالجوجيتسو المدرسي المنصة التي انطلقت منها رياضة النبلاء وخلقت اجيالاً من اللاعبين المهرة نفخر بهم في المحافل القارية والدولية.

جني الثمار

وأضاف الظاهري: على مدار 10 سنوات كان أولادنا وبناتنا عند الوعد، وصعد الآلاف من الطلبة حتى وصل العدد قرابة 85 ألف منتسب، وقد جنينا ثمار هذا الغرس منذ سنوات، وقد ظهر واضحاً للعيان عندما حصل برنامج الجوجيتسو المدرسي الإماراتي على المركز الأول عالمياً وفق إحصاء الاتحاد الدولي، ولافتاً إلى أن خريجي الجوجيتسو المدرسي كانوا حاضرين على منصات التتويج في آسياد جاكرتا، وذلك العمل المبذول يشعرنا بالفخر والاعتزاز وأننا نسير في الطريق الصحيح، ويعطينا الحافز والدافع القوي لمواصلة العمل بكل جدية وروح عالية، متمسكين بالخطط التطويرية واستقطاب المزيد من أبنائنا وبناتنا وصقلهم بالمهارات اللازمة، وذلك تماشياً مع خطة البرنامج المدرسي الموضوعة من قبل الاتحاد بخلق أجيال متلاحقة في اللعبة.

منشطات

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير، بدء تطبيق برنامج فحص المنشطات في جميع البطولات المحلية على أجندة الموسم الجديد، وإجراء فحص للاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولات من جميع المراحل العمرية.

الشركاء الاستراتيجيون يجددون الدعم

قال يعقوب السعدي رئيس شبكة قنوات أبوظبي الرياضية: «تفخر أبوظبي للإعلام ممثلة بشبكة قنوات أبوظبي الرياضية بتقديم الدعم لتغطية منافسات الموسم الجديد 2018 -2019 التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وذلك في إطار التزامنا وشراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد».

وأضاف السعدي: «نجحنا خلال المواسم الرياضية الماضية في تعزيز حضور هذه الرياضة النوعية على مستوى قاعدة واسعة من جمهور متابعينا عبر مختلف منصاتنا الإعلامية التابعة لأبوظبي الرياضية، وذلك في إطار مساعينا الرامية لترسيخ حضور أبوظبي كعاصمة لرياضة الجوجيتسو ونقلها إلى العالمية، فضلاً عن توسيع قاعدة متابعي هذه الرياضية المتميزة والإسهام في تحفيز الشباب لممارستها».

موسم حافل

يرى أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، أن الموسم الجديد للجوجيتسو سيكون حافلاً بالعديد من الأحداث والفعاليات الجديدة التي تثري المشهد الرياضي المزدهر في الدولة. وينسجم هذا التعاون مع التزامنا الراسخ بدعم المبادرات الرياضية والاجتماعية الوطنية التي تقدم منصات بارزة للتعرف إلى إمكانات الشباب الإماراتي، كما يمثل امتداداً لسعينا الدائم للتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية وضمن شتى القطاعات لما فيه خير جميع فئات المجتمع».

وأضاف سائد حجازي مدير عام مساعد مبيعات «جاكوار لاند روفر» في شركة «بريمير موتورز»: «لعب اتحاد الإمارات للجوجيتسو، دوراً رائداً في ترسيخ دعائم رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات طوال العقد الماضي، وذلك من خلال تنظيم فعالياتها في مختلف أنحاء البلاد.

دعم

وبوصفنا وكيل المبيعات الحصري لسيارات «جاكوار لاند روڤر» في دولة الإمارات، يسرنا أن نواصل دعمنا للاتحاد الذي ساهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للتميز في رياضة الجوجيتسو».

وأوضح حجازي اقتران اسم «بريمير موتورز» بالجوجيتسو منذ عدّة سنوات، بصفتها شريك السيارات الحصري للموسم الخامس على التوالي.