هجن مكتوم بن محمد تتصدر «الحول»

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

اشتد التنافس بين مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، في ختام التأهيل الثاني، بميدان المرموم، الذي شهد صباح أمس، إقامة أربعة عشر شوطاً في سن «الحول والزمول»، لمسافة 6 كيلومترات، وأعلنت هجن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تميزها الكبير من خلال تصدر الشوط الأول للحول المحليات، من خلال المضمر طارش مبارك بالقوبع عبر المطية «العفريت» بزمن وقدره 9:38:0 دقائق، وكان هو التوقيت الأفضل بين جميع الأشواط، وفي الشوط الرابع للزمول المهجنات، كان التفوق لهجن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة خليفه خميس الغويص مضمر المطية «إزعاج» الذي سجل توقيتاً 10:02:7 دقائق، وأما هجن الرئاسة سجلت حضوراً قوياً من خلال الشوط الثالث عشر للحول المحليات الذي قاد من خلاله أحمد مطر الخيلي «الشرود» إلى الصدارة بزمن بلغ 9:39:1 دقائق.

«العاصفة» تهيمن

وهيمنت هجن العاصفة على الصدارة في الشوطين الثاني والثالث حيث قاد المضمر غياث الهلالي «الشاهينية» إلى صدارة الحول المهجنات بتوقيت 9:47:6 دقائق، فيما ظفر «شاهين» بصدارة شوط الزمول المحليات وذلك في زمن 9:51:6 دقائق، كما سجلت هجن العاصفة حضورها القوي من خلال الشوط الخامس للحول المحليات بواسطة «الشاهينية» تحت قيادة المضمر غياث الهلالي وفي زمن قدره 9:46:0 دقائق، واحتاجت «الشاهينية» ملك هجن العاصفة إلى 9:41:8 دقائق لتهدي مضمرها غياث الهلالي صدارة الشوط السادس للحول المهجنات، وواصل المضمر غياث الهلالي تألقه في تحديات المرموم وأهدى مؤسسة هجن العاصفة عبر «شاهين» صدارة الشوط السابع للزمول المحليات بتوقيت 9:58:8 دقائق.

حضور خامس

وسجلت هجن العاصفة حضورها الخامس توالياً على الصدارة من خلال فوز «الشاهينية» بالشوط التاسع للحول المحليات بزمن وقدره 9:41:9 دقائق، وعادت هجن العاصفة تحت قيادة المضمر غياث الهلالي لتحصد التميز في الشوط الحادي عشر للزمول المحليات بواسطة «شاهين» صاحب التوقيت الذي بلغ 9:58:7 دقائق، بينما أنهت «الشاهينية» لهجن العاصفة تحديات الكبار في التأهيل الثاني بالمرموم، من خلال حصولها على المركز الأول في الشوط الرابع عشر للحول المهجنات بتوقيت وقدره 9:41:6 دقائق.

صدارة «مرسالة ومتعب»

وتصدرت «مرسالة» ملك هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وتحت قيادة المضمر عبد الله ثعيلب الهاجري لزمن وقدره 9:44:7 دقائق لتحسم ناموس الشوط العاشر للحول المهجنات، وكانت صدارة الشوط الثاني عشر للزمول المهجنات من نصيب مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أيضاً، حيث قاد المضمر سعيد محمد مروشد المطية «متعب» للصدارة بزمن 10:05:1 دقائق.

الشعار الملكي

تألق الشعار الملكي من خلال حصوله على ناموس الشوط الثامن للزمول المهجنات بواسطة «شاهين» الذي سجل زمناً وقدره 9:56:9 دقائق.