يوسف البطران:وضعنا خطة شاملة لخوض «آسياد الصين 2022»

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان الرياضي

أكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو مسؤول الأندية، أن مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير وبتوجيهات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحاد، أقر وضع خطة شاملة لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي تجرى في الصين 2022، ومشيراً إلى أن النجاح الكبير في آسياد جاكرتا وتسيد القارة الصفراء بـ9 ميداليات ملونة لأبناء الإمارات يلقي على عاتقنا مزيداً من المسؤوليات، والسعي إلى الحفاظ على المكتسبات بل وتنميتها.

تطوير المهارات

وأضاف: العمل مستمر في الاتحاد على جميع المستويات الفنية، بتطوير المهارات واستقطاب اللاعبين واللاعبات وصقلهم بالمهارات المختلفة، وذلك استناداً على القاعدة العريضة للاتحاد في برنامج الجوجيتسو المدرسي، والأندية واللذان يعدان ذراعي الاتحاد في اللعبة، وقد ظهرت المستويات العالية وتحقيق الميداليات من خلال الطلاب والطالبات وأيضاً الأندية، كما أن أننا ملتزمون بصنع أجيال متلاحقة من البراعم الصغيرة والنش والناشئين والشباب ليكونوا جنباً إلى جنب مع الكبار أصحاب الخبرات.

شراكة ناجحة

ومن جهته، أكد محمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والمالية باتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن الأدوار تتكامل وترسم لوحة الإبداع بشراكة القطاعين الخاص، والحكومي، فهما شركاء استراتيجيون لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأن العمل الاحترافي لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار، ومنذ نشأة الاتحاد وهو ينمي هذه المبادئ الراسخة، وقد أتت ثمارها على مدار السنوات الماضية، والجميع شركاء في النجاح. وأضاف: الإنجازات التي تحققت وآخرها تصدر جوجيتسو آسيا في آسياد جاكرتا، تدفعنا في الاتحاد ومن خلال شركائنا إلى الحفاظ على هذه الإنجازات بل وتطويرها، وأننا ملتزمون بعملية التطوير، وتنفيذ الخطط والأهداف الموضوعة من قبل مجلس الإدارة والتي تترجم نوعاً وكيفاً من خلال البطولات المحلية والدولية وصنع أجيال تواصل راية الإنجازات وترفع من شأنها على جميع المستويات.