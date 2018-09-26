منتخبنا يحصد 13 ميدالية منها 4 ذهبيات

المصدر: Ⅶدبي - فائز بجبوج

حصد منتخبنا الوطني للقوة البدنية 13 ميدالية ملونة (4 ذهب - 4 فضة - 5 برونز)، في ختام مشاركته بالبطولة الآسيوية للقوة البدنية، التي أسدل الستار على أحداثها مساء أول من أمس، وأقيمت في صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، وحصاد قياسي وإنجاز قاري جديد يضاف لسلسلة إنجازات اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، وسط مشاركة قوية لـ 375 لاعباً ولاعبة، يمثلون 16 دولة تنافسوا في مختلف الفئات، وحضر فعاليات الختام الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، وجوستن باراش رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية، وعلي عبدالله بن حيدر، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، وعبدالكريم سعيد رئيس الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام بدبي، ومحمد عبد الرحيم المري، أمين عام الاتحاد ومدير البطولة، ورؤساء وفود المنتخبات المشاركة.

الحصاد الإماراتي

وجاء اليوم الختامي حافلاً من ناحية تفوق منتخبنا بعدما أضاف لاعبونا المزيد من الميداليات، وجاءت الذهبيات الأربع عن طريق فيصل الغيص الزعابي الذي توج بميداليتين ذهبيتين ونال تكريم فئة «بطل الأبطال»، ونال محمد الحميدي ميدالية ذهبية، وحقق حسن بوصيم ميدالية ذهبية، فيما نال الميداليات الفضية كل من: علي المازمي وعمر الحيلي ووليد الزعابي وأحمد حسن الكتبي، وأحرز الميداليات البرونزية كل من: سعيد الماس وعلي صلاح وعلي المازمي وأحمد الحيلي وخالد الحاج، وتصدر منتخبنا قائمة المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، بعدما قدم لاعبوه أداء قوياً وكانوا قريباً من الحصول على حصاد أكبر وسط تطلعات أن تشكل هذه النتائج حافزاً مع ترقب استضافة الدولة بطولة العالم في شهر نوفمبر من العام المقبل.

إشادة بالنتائج

وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، بما حققه لاعبو منتخبنا من النتائج المميزة التي أسعدتنا وأثلجت صدورنا في البطولة الآسيوية للقوة البدنية التي اختتمت في دبي أول من أمس، ووصفهم بأنهم كانوا على قدر الثقة والمسؤولية بعد أن حققوا العديد من المكاسب من خلال استضافة هذه البطولة القارية، وقال: تعتبر القوة البدنية من أولويات الاتحاد الذي يسعى دائماً لدعم المواهب من كل الفئات العمرية، وما أثلج صدورنا أن حصاد الميداليات تحقق في جميع الفئات على صعيد الناشئين والشباب والفئة المفتوحة والماسترز، وهو ما يؤكد حسن التحضيرات والجدية لدى جميع اللاعبين المشاركين الذين وضعوا نصب أعينهم السعي لكسب الميداليات والوقوف على منصة التتويج، وجاءت النتائج ترجمة لدعم الاتحاد للاعبين وحرصنا على إشراكهم في البطولات الخارجية، وهو ما شجعنا على استضافة هذه البطولة لإشراك أكبر قدر ممكن من اللاعبين للمنافسة أو كسب الخبرة عبر الاحتكاك مع نجوم العالم.

تكريم الأكاديمية

وعلى هامش اليوم الختامي، قام الاتحادان الدولي والآسيوي للقوة البدنية وعلى هامش استضافة الإمارات لبطولة آسيا التي شهدت مشاركة 375 بطلاً من 12 دولة آسيوية، التي اختتمت أخيراً بدبي، بمنح درع الاتحادين الدولي والآسيوي لأكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية والرياضة بدبي، بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكمال الأجسام والقوة البدنية، وجوستن باراش رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدانية، وعبد الكريم سعيد رئيس الأكاديمية، ويأتي التكريم نظراً للدور الكبير الذي لعبته الأكاديمية في خدمة رياضة كمال الأجسام والقوة والبدنية، من خلال تخريج العديد من الدفعات من مدربي كمال الأجسام والقوة البدنية من خلال البرامج العلمية المكثفة التي يقوم بالمحاضرة فيها خبراء دوليون في اللعبة وظهر تأثيرها بشكل مباشر على أعداد كبيرة من اللاعبين سواء من الإمارات أو خارج الإمارات.