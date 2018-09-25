قرعة كأس الكريكيت للتسامح غداً

المصدر: أبوظبي- وام، دبي- البيان الرياضي

ينظم البرنامج الوطني للتسامح، بالشراكة مع كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للكريكيت، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، غداً، في فندق سانت ريجيس الكورنيش في أبوظبي، مراسم قرعة كأس الكريكيت للتسامح في نسخته الأولى. يحضر حفل مراسم قرعة كأس الكريكيت للتسامح عدد كبير من المسؤولين والمهتمين المدعوين والجهات ذات العلاقة.

وأكد عبدالله محمد النعيمي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح بالإنابة، أهمية الألعاب الرياضية بشكل عام كأداة فعّالة في جعل قيمة التسامح أسلوب حياة يتناغم بواسطتها جميع أفراد وشرائح المجتمع، بغض النظر عن الأصل أو العرق أو اللون أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو المركز الاجتماعي.

مشيراً إلى التوجيهات المستمرة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان نحو العمل الدائم مع كافة قطاعات ومجالات العمل في المجتمع لإعلاء قيم التسامح والتعايش، واحترام التنوع والقبول بالآخر من خلال مبادرات مجتمعية خلّاقة تنسجم مع أهداف البرنامج الوطني للتسامح، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 في استدامة المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة بين أفراد مجتمعنا الإماراتي المتعدد.

وقال النعيمي: الرياضة مثال حي على تجلي روح التعاون والاندماج واحترام الآخر.. موضحاً أن حفل مراسم القرعة سيتضمن كلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وستتم القرعة بين 16 فريقاً بواقع 8 فرق من إمارة أبوظبي و3 فرق من إمارة دبي و5 فرق من الإمارات الأخرى.. كما سيشارك عدد من أصحاب الهمم والمتطوعين في هذا الحفل.

استطلاع

وأظهر استطلاع أعدّته شركة YouGov بتكليف من الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة، تنامي شعبية رياضة الكريكيت في دول منطقة الخليج العربي بمستوى غير مسبوق، لتقترب من كرة القدم التي لطالما استأثرت باهتمام الجمهور.

وفي سؤال قارن مدى شعبية الكريكيت مع رياضات شهيرة أخرى مثل كرة القدم والتنس والفورمولا 1 وكرة السلة، فقد سجلت نسبة عشاق هذه الرياضة بين سكان دول منطقة الخليج العربي أكثر من النصف، إذ حصدت رياضة الكريكت 51% من أصوات المشاركين في الاستطلاع.

ولرياضة الكريكيت قاعدة جماهيرية كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، فوفقاً للدراسة الاستقصائية، فإن 57% من السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة و38% في البحرين و37% في عُمان و45% في الكويت هم من عشاق هذه الرياضة.

قال راهول باي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «يوني موني»: «تسعى شركة «يوني موني» باعتبارها الراعي الرسمي لبطولة يوني موني كأس آسيا للكريكيت 2018 للتفاعل مع العملاء من خلال رياضة تحظى بمتابعة واسعة.

وكوننا نعتبر التفاعل مع العملاء هو حوار متبادل، قمنا بتكليف شركة دراسات السوق المرموقة، «YouGov»، بإجراء استطلاع للتعرف على آراء الجماهير حول لعبة الكريكيت وتوقعاتهم حول البطولة».يذكر أن، بطولة كأس آسيا نظمت لأول مرة في إمارة الشارقة عام 1984. وسرعان ما شهدت هذه الرياضة نمواً لافتاً في نسبة المتابعين.