سانتوس ملك بساط الجوجيتسو في العالم

المصدر: لوس انجليس- البيان الرياضي

توج البرازيلي ايربيرث سانتوس بجائزة «ملك البساط» التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أمس في مركز المؤتمرات بمدينة لوس انجليس الأميركية، بمشاركة 10 من أساطير رياضة الجوجيتسو في العالم هم: ريكاردو أيفانجيليستا، وتانال رايس، وجابريل أرجيس، وأدم وردزينسكي، وجوتنبيرج بيريرا، وايربيث سانتوس، وجيرارد لوبينسكي، وجاكسون سوزا، وأليساندرو سيسوني، ورودسون تليس، وكلهم من أصحاب المراكز الأولى والتصنيف العالمي في بطولات العالم، وبطولة أبوظبي غراند سلام التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأقيمت تلك البطولة، لأول مرة خارج أبوظبي، وتم قصرها على الأبطال من أصحاب الوزن الثقيل في الحزام الأسود، وبلغت جوائزها 42 ألف دولار أميركي.

نظام البطولة

وتم توزيع الأبطال العشرة المشاركين على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 5 أبطال، وتقام فيها نزالات بنظام الدوري، ليتأهل من كل مجموعة لاعبان فقط هما الأول والثاني، حيث ضمت المجموعة الأولى كلاً من ريكاردو أيفانجيلستا، وجوتيمبرج بيريرا، وأدم ووردزينسكي، وتانال رايس، وجابريل أرجيس، فيما ضمت الثانية كلاً من ايربيرث سانتوس، وجيرارد لوبينسكي، ورودسون تليس، وجاكسون سوزا، وأليساندرو سيسوني.

نتائج النزالات

وأسفرت نتائج النزالات في الجولة الأولى بالدور التمهيدي، عن فوز البرازيلي ايفانجيلستا على الأميركي تانال رايس بالاستسلام، وفوز البرازيلي ايربيث سانتوس على البولندي جيرارد لوبينسكي 2_0، والبولندي ادم وردزنسكي على جابريل أرجيس بنفس النتيجة، وتغلب جاكسوزن سوزا على مواطنه البرازيلي اليساندرو سيسوني 4_0،

وفي الجولة الثانية، تعرض ريكاردو أيفانجيليستا لخسارة غير متوقعة من مواطنه جوتنبيرج بيريرا بنتيجة 0 ـ 4، فيما فاز ايربيرث سانتوس على رودسون تيليس بالإستسلام، وجابريل أرجيس على تيلور رايس 4_0، وجاكسون سوزا على جيرارد لوبينسكي 2_0، وبالنتيجة ذاتها تفوق أدم وردزينسكي على جوتنبيرج بيريرا، وفاز ورودسون تليس على أليساندرو سيسوني بالاستسلام.

جولتان مثيرتان

وفي الجولة الثالثة نجح ريكاردو أيفانجيلستا في استعادة توازنه وتحقيق الفوز على جابريل أرجيس في نزال ناري وأنهى اللقاء بنتيجة 2ـ0، وفاز ايربيرث سانتوس على جاكسون سوزا بفارق أفضلية بعد انتهاء اللقاء بنقطتين لكل منهما، وفاز آدم وردزينسكي على تانال رايس 2 ـ 0، و جيرارد لوبينسكي على أليساندرو سيسوي 2 ـ 0، وجاكسون سوزا على رودسون تليس 2 ـ 0، وجوتنمبرج بيريرا على جابريل أرجوس بقرار الحكم بعد تعادل الطرفين 2ـ2.

وفي الجولة الرابعة الأخيرة من الدور التمهيدي، فاز جاكسون سوزا على رودسون تليس 2ـ0، وايفانجيلستا على أدم وردزينسكي بأفضليتين فقط، وايربيرث سانتوس على أليساندرو سيسوني بالاستسلام في أقل من دقيقة، وجوتنمبرج بيريرا على تانال رايس بفارق افضليتين بعد انتهاء النزال بالتعادل 2ـ2 لكل منهما.

نصف النهائي

وبناء على نزالات الدور التمهيدي تأهل عن المجموعة الأولى كل من ريكاردو أيفانجيلستا، وجوتنمبيرج بيريرا، وعن المجموعة الثانية ايربيرث سانتوس وجاكسون سوزا، ليلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية بنظام المقص، وفي هذا اللقاء حقق جاكسون سوزا فوزاً مستحقاً على ريكاردو أيفانجيلستا، بنتيجة 2ـ0، ليصعد إلى النهائي، فيما انسحب من نصف النهائي جوتنمبيرج بيريرا للإصابة، ليجد أيربيرث سانتوس نفسه وجهاً لوجه مع جاكسون سوزا.

وفي النزال النهائي كانت الكفتان متعادلتان في كل شيء بين سانتوس وجاكسون، وانتهى اللقاء بالتعادل 0ـ0، ولكن قرارالحكم كان في صالح الأسطورة أيربيث سانتوس بفضل الخبرة التي رجحت كفته باعتباره الأكثر إيجابية في الحركات، ليصبح «ملك البساط» في العالم، ويقفز محتفلاً بهذا اللقب الذي يسطر اسمه بأحرف من نور في سجلات الألعاب القتالية.

بساط واحد

وأقيمت النزالات جميعها على بساط واحد لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، اعتباراً من الواحدة والنصف وحتى الخامسة مساء بتوقيت لوس انجليس، وكانت حافلة بالإثارة والمتعة كونها تضم أقوى 10 لاعبي جوجيتسو في العالم لاختيار ( ملك البساط) من بينهم، ومن هنا فإن كل النزالات تقريباً كانت حافلة بالندية، وكانت معظم نتائجها قريبة جدا، وتفاعلت الجماهير معها بشكل لافت.

حضور مميز

حضر النزالات، عبدالله السبوسي قنصل دولة الإمارات في لوس انجليس، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو أمين عام الإتحادين الدولي والآسيوي، وخالد الهنائي رئيس شركة الوحدة للألعاب المصاحبة، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام، وعدد كبير من عشاق رياضة الجوجيتسو في العالم، وقامت بتغطيتها أكثر من 21 محطة تلفزيونية وموقع متخصص في الألعاب القتالية، فضلاً عن عدد كبير من الصحف والمجلات العالمية.

سوزا: لم أتوقع بلوغ النهائي

عبر البرازيلي جاكسون سوزا وصيف ملك البساط عن سعادته بالمركز الثاني في بطولة «ملك البساط»، مشيراً إلى أنه استعد لها جيداً، لأن مجرد اختياره من قبل اللجنة المنظمة للبطولة كان تشريفاً له. وأوضح أنه وضع استراتيجية للفوز بالبطولة تقوم على دراسة كل المنافسين، والاستعداد البدني والمعنوي والنفسي والفني بمنتهى التركيز.

ويقول سوزا: لم أتوقع الوصول إلى النهائي برغم أن تاريخي مع الانجازات طويل ومشرف، والسبب في عدم توقعي أن الأبطال العشرة المشاركون في «ملك البساط» كلهم يستحقون الفوز، وكلهم من أصحاب المهارات والقوة البدينة والتركيز العام، ولكني كنت أثق بنفسي، وأتعامل مع كل نزال بطريقة منفصلة عن سابقه على ضوء المنافس وقوته وأسلوب لعبه.

ولن أنسى بالتأكيد أن زميلي وقدوتي أيربيث سانتوس هزمني مرتين في هذه النزالات إحداهما في الدور التمهيدي، والثانية في النزال النهائي، وبرغم أنهما بفارق أفضلية وبقرار حكم في الثانية إلا أنني لست نادماً أبداً على أي شئ، لأنني أديت ما علي، وقدمت نزالات قوية، ولم أدخر أي جهد في أي نزال، وأشعر بالفخر للتواجد على منصة ملك البساط في المركز الثاني، وسوف اعتبر تلك البطولة حافزاً لي لإحراز كل البطولات المقبلة.

وأضاف: سوف أستعد من الآن لخوض نزالات بطولة ريو دي جانيرو نوفمبر المقبل، وسوف أشارك في جولتي أبوظبي ولندن، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، لأجمع أكبر قدر من النقاط حتى أنافس على جائزة «أبوظبي العالمية» على السجادة الحمراء في نهاية الموسم الحالي.

البطل:شكراً أبوظبي ومعركة النهائي الأقوى

عبّر الأسطورة أيربيرث سانتوس «ملك البساط»، عن سعادته الكبيرة بالفوز بهذا اللقب، وصعوده على منصة التتويج لأقوى بطولة في العالم، مشيراً إلى أن أهم وأقوى نزال بالنسبة له، هو النزال النهائي أمام جاكسون سوزا، وقال: جاكسون لاعب قوي جداً، واجهته في الدور التمهيدي، لأنه كان بمجموعتي، ولم أستطع حسم لقائي معه إلا بأفضلية، وكان عنيداً للغاية في النزال النهائي، وبالتالي، لم أنجح في الحصول منه على أي نقاط أو أفضليات، ليكون قرار الحكم في صالحي، وأعيش أسعد لحظات حياتي مع هذا اللقب، الذي أعتلي به قمة المجد في هرم الجوجيتسو العالمي.

شكراً الإمارات

وتابع سانتوس: أنتهز تلك المناسبة، لأتوجه بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الذي نظم لنا بطولة للعمالقة، وينظم أيضاً أقوى البطولات وأغلاها جوائز، مثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبطولة أبوظبي جراند سلام، وكلهم يسهمون في صناعة أبطال الجوجيتسو في العالم، وإلقاء الضوء على مشاهير هذه الرياضة، التي كانت مهمشة حتى وقت قريب.

هدف قادم

وعن هدفه القادم، يقول سانتوس: كل بطولة أشارك فيها هي هدفي القادم، وبالتالي، فإن الذهب دائماً هو هدفي، ويشرفني أن عام 2018 هو عام المجد والتاريخ بالنسبة لي، حيث إنني فزت فيه بلقب أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبكل بطولة شاركت فيها، وأتمنى أن أفوز هذا العام بلقب أفضل لاعب في العالم، وفقاً للتصنيف المعتمد من قبل اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والذي يعلن على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أبريل من العام المقبل.

ألقاب البطل

ويذكر أن الأسطورة أيربيرث سانتوس، نال من قبل لقب بطل البرازيل 2015 ، وبطل طوكيو غراند سلام 2015، وبطل لوس آنجليس غراند سلام 2015، وبطل ريو دي جانيرو غراند سلام 2015، وبطل أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2016، وبطل لندن غراند سلام 2016، كما فاز بلقب بطل عالمية أبوظبي 2018، وحصل على لقب بطل لوس آنجليس غراند سلام 2018.

تصويت

فتحت اللجنة المنظمة لبطولة ملك البساط تصويتاً للجمهور اعتباراً من أمس لاختيار أفضل نزال لصاحب المركز الأول من أجل منح الفائز فيه 1000 دولار، وأفضل نزال للوصيف لمنحه 1000 دولار فيه، كما فتحت تصويتاً لاختيار أفضل استسلام في البطولة لمنح صاحبه 1000 دولار آخر، وقد حصل كل لاعب شارك في بطولة ملك البساط وحصل على المراكز من الرابع وحتى العاشر على 2000 دولار أميركي.

جوائز

تتويج خمس نجوم

أقيمت منصة للتتويج على بساط البطولة أمس، فور انتهاء النزالات، وصعد كل من ايربيث سانتوس وجاكسون سوزا وريكاردو ايفانيلستا إليها، في المراكز الأول والثاني والثالث، وقام كل من جوستافو بيريرا، الشريك الأميركي في تنظيم جولات أبوظبي غراند سلام، بتتويج ريكاردو ايفانجيلستا صاحب المركز الثالث، ومنحه درعاً خاصاً من البرونز، تم تصنيعه خصيصاً لبطولة ملك البساط.

بالإضافة إلى جائزة المركز الثالث، وقيمتها 3 آلاف دولار أميركي، وقام طارق البحري بتكريم جاكسون سوزا صاحب المركز الثاني وإهدائه درع البطولة، ومبلغ مالي قدره 6 آلاف دولار أميركي، فيما قام فهد علي الشامسي بتكريم صاحب المركز الأول، اير بيث سانتوس، وإهدائه درعاً ذهبية، والمبلغ المالي المخصص لملك البساط، وهو 10 آلاف دولار أميركي، وذلك في أجواء أسطورية «خمس نجوم»، في مركز المؤتمرات الشهير.

تأكيد

أيفانجيلستا سعيد بالمركز الثالث

أكد الأسطورة ريكاردو أيفانجيلستا، أنه سعيد بالمركز الثالث في «ملك البساط»، مشيراً إلى أن التواجد بين أقوى 10 أبطال في العالم في هذه النزالات إنجاز في حد ذاته، وأشاد أيفانجيلستا بفكرة البطولة، مؤكداً أن أبطال وأساطير العالم في الجوجيتسو خلال المرحلة الراهنة مدينون بالفضل لأبوظبي لأن الكثيرين في العصور السابقة لم يجدوا من يهتم بهم ولا يكشف عن قدراتهم من خلال بطولات قوية بهذا الحجم من الإبهار والتنظيم الاحترافي.

وقال: كنت أتمنى الوصول إلى النزال النهائي، ولكني فقدت التركيز للحظة واحدة في نصف النهائي، وهو الأمر الذي كلّفني نتيجة اللقاء، وهذا لا يقلل من قيمة ولا قوى جاكسون سوزا، فهو لاعب من العيار الثقيل، يملك قوة هائلة، وخبرة طويلة، التقيت به من قبل في الكثير من المناسبات فزت عليه أحياناً وفاز عليّ في الأخرى، لكنه كان دائماً خصماً شرساً.