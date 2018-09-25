الوصل بطل كأس الإمارات للسباحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سيطر نادي الوصل على أغلب ألقاب فئات بطولة كأس الإمارات للسباحة، أولى بطولات الاتحاد للموسم الرياضي الجديد 2018-2019، والتي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة ما يقارب من 450 سباحاً وسباحة من 25 نادياً وأكاديمية خاصة على مستوى الدولة لأول مرة بهذا الشكل الكبير والمشاركة الفعالة من كل الأندية، ما يؤكد التطور الفني الكبير واتساع قاعدة المشاركين وهي هدف رئيسي للاتحاد خلال الفترة الماضية.

أرقام جديدة

وشهدت بطولة كأس الإمارات للسباحة، تسجيل 11 رقماً جديداً محلياً، حيث حقق السباح عمر حافظ زمن 39:00 ثانية في سباق 50 م صدر لفئة 11 عاماً، وحقق السباح زياد ناصر العريفي رقماً جديداً في سباق 100 متر ظهر في فئة 13 عاماً، وهو 1.14.50 دقيقة.

كما حقق سباح نادي الوصل سالم غانم رقماً جديداً في سباق 50 متر فراشة تحت 13 عاماً بزمن 28.02 ثانية، وتواصلت الأرقام الجديدة بتحقيق السباح حسين علي الصايغ رقماً جديداً وهو 1.22.61 دقيقة في سباق 100 م ظهر لفئة 11 عاماً، وحقق السباح محمد الكويتي من نادي العين رقماً جديداً في سباق 100 متر صدر وهو 1.29.28 دقيقة، وحقق السباح محمد الحمادي من نادي تراث الإمارات رقماً جديداً في سباق 100 متر متنوع تحت 13 عاماً بتحقيق 1.09.81 دقيقة.

تألق سالم غانم

وفي سباق 100 متر حرة تحت 13 عاماً، سجل السباح المتألق سالم غانم من نادي الوصل ثاني أرقامه الجديدة المسجلة باسمه بتحقيق 57:47 ثانية، وحقق سباح منتخبنا يوسف المطروشي من نادي الوصل أيضاً رقماً جديداً في سباق 100 متر حرة تحت 15 عاماً بزمن 55.00 ثانية، وحقق سباح الفجيرة سعيد آل علي رقماً جديداً في سباق 100 متر فراشة تحت 11 عاماً بزمن 1.22.29 دقيقة، وواصل سباح الوصل سالم غانم نجاحه بتحقيق رقم جديد ثالث له وللدولة بتحقيق زمن 1.03.54 في سباق 100 متر فراشة، وحقق زميله في النادي والمنتخب يوسف المطروشي رقماً جديداً في سباق 100 متر فراشة 15 عاماً بتحقيق زمن 59:64 ثانية.

التفوق العام للوصل

وسيطر نادي الوصل على كأس التفوق العام لمراحل 13،15،17 بنين عام إضافة إلى مرحلة العمومي بينما فازت أكاديمية جيتورز بكأس التفوق لمرحلة 11 سنة بنين، وفي منافسات البنين فازت أكاديمية كلينك بكأس التفوق العام في مراحل 13،15 عاماً وفاز نادي النصر بمرحلة عمومي بنات، بينما فازت أكاديمية جيتورز بكأس التفوق العام لمرحلة 11 سنة بنات.

متابعة

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني التواجد في البطولة للوقوف على مستوى السباحين ومشاهدة المستوى الفني لكافة المشاركين خاصة سباحي المنتخب،

وأبدى أحمد الغيطاني مدرب المنتخب الوطني سعادته بالشكل الرائع والمشاركة الفعالة في البطولة خاصة ناديا الفجيرة وتراث الإمارات حيث كانت مشاركتهما فعالة مع الأندية أصحاب الإنجازات وهو يؤكد مدى الاهتمام باللعبة خلال الفترة الماضية، كما أكد أن سباحي المنتخب الوطني أثبتوا تفوقهم وقدرتهم على التطور السريع وتحقيق أرقام جديدة.