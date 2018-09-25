الشارقة والوحدة ضيفان ثقيلان على الجزيرة وبني ياس في كأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تعود للدوران اليوم، منافسات بطولة كأس الإمارات لليد، بعد توقف من أجل عيون السوبر الإماراتي، الذي أقيم يوم السبت الماضي، وتشهد العودة اليوم، مباراتين لحساب المجموعة الأولى بجولتها الثالثة، حيث يحل الشارقة بطل السوبر وحامل لقب المسابقة، ضيفاً على الجزيرة، ويستقبل فريق بني ياس، جاره فريق الوحدة، وتقام المباراتان في السابعة مساء اليوم.

الملك في العاصمة

ويتطلع فريق الجزيرة صاحب الأرض إلى النيل من ضيفه الشارقة، حتى يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث يأمل الفوز على حامل اللقب والمحتفل قبل ثلاثة أيام بفوزه بكأس السوبر، للمحافظة على صدارة مجموعته، التي تربع عليها بختام الجولة الثانية برصيد 6 نقاط، ويعول مدربه الجديد، التونسي ثابت محفوظ، على مجموعة من عناصره أصحاب الخبرات والشباب، بقيادة عبد الحميد الجنيبي سعود خليفة وسعيد جمعة ومحمد مبارك ومحمد حسن.

ومن خلفهم الحارسان أحمد حسن وأحمد الشين، ليؤكد فوزه على الوحدة وبني ياس في الجولتين الأولى والثانية للمسابقة، رغم أنه خاض المباراتين بمعظم عناصره الشابة، وبغياب اللاعب المحترف، وفي الطرف الآخر، يتطلع فريق الشارقة للعودة من العاصمة بفوز جديد، يواصل به أفراح الفوز بكأس السوبر، إلى جانب سعيه في الدفاع عن لقب كأس الإمارات، رغم أنه تعادل مع النصر في الجولة الأولى للمسابقة،

وسيدفع مدربه الجديد بجميع عناصر الإنجاز من أصحاب الخبرات، بقيادة طارق حسن وأحمد هلال وأحمد إسماعيل وعبد الله طرار وأحمد بدر وبلال مال الله، إلى جانب المحترف المصري علي الزين، ومن خلفهم الحارسان محمد عبد الله وعلي حسين.

ديربي أبوظبي

وتشهد الصالة الرياضية في نادي بني ياس الليلة، موقعة سيكون عنوانها التحدي، في أول ظهور لهما وجهاً لوجه، رغم ظهورهما في الجولتين السابقتين مع فرق سبقتهم بخبرات لاعبيها وإنجازاتهم، وبالتأكيد جاءت نتائجهما منطقية، وتعتبر مواجهة أبناء العاصمة، الاختبار الحقيقي للفريقين ضيوف ساحات رجال اليد.

وينشد المدرب فراس حصني مدرب بني ياس، الفوز الأول لفريقه، وبعقر داره، متسلحاً بالمحترف الجديد السوري عبد الغني غالب، إلى جانب العراقي الناشئ جعفر صباح، وسيقودان مجموعة من العناصر الشابة، والحال لا يختلف عند فريق الوحدة، الذي يقوده المدرب المصري محمد متولي، وسيدفع بمجموعته من العناصر الشابة ذات الخبرات القليلة بساحات اللعبة، إلى جانب المحترف المصري محمد عبد الوهاب.