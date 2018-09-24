منتخب الناشئين يلتقي عُمان قبل وداع «آسيوية اليد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يلتقي منتخبنا في الحادية عشرة صباح اليوم نظيره المنتخب العماني في ختام مشواره في البطولة الآسيوية الثامنة لناشئي اليد، والتي يسدل الستار عليها الأربعاء المقبل بعد مشوار طويل تنافس خلاله 14 منتخباً آسيوياً على أرض صالة الأميرة بسمة في العاصمة الأردنية عمان، للفوز بأحد المراكز الأربعة الأولى لبلوغ بطولة العالم 2019 في مقدونيا.

وكان منتخبنا قد ضمد جراحه بخسائره الخمس خلال الدور الأول وبداية دور الترضية ضمن المجموعة التي لعبت لتحديد المراكز من التاسع ولغاية الرابع عشر على حساب المنتخب السوري بفوز معنوي وبنتيجة 30/‏‏ 28 في مباراته التي أقيمت أول من أمس.

وكانت قد أقيمت أول من أمس 5 مباريات منها مباراتان في دور الترضية، أسفرت الأولى عن فوز منتخبنا على نظيرة السوري 30/‏‏ 28، وفي الفترة المسائية أقيمت 3 مباريات ضمن الفرق الكبيرة التي تلعب لتحديد المراكز من الأول ولغاية الثامن وأسفرت عن فوز عريض للمنتخب الياباني على المنتخب الهندي بنتيجة 41/‏‏ 18 وفوز المنتخب البحريني على الأردن صاحب الأرض والضيافة بنتيجة 34/‏‏ 30 وفوز المنتخب السعودي على الصين تايبيه 33/‏‏ 27.

تمنى ناصر الحمادي رئيس بعثة الإمارات أن يختم منتخبنا مشواره بهذا المحفل الآسيوي بالفوز الثاني على أقل تقدير على حساب جارنا المنتخب العماني، وخاصة بعد أن تذوق لاعبونا حلاوة الفوز الأول لنا في البطولة. ووسط قناعة بمدى المشاركة في البطولة قال الحمادي كنا نتمنى أن نخرج بنتائج أفضل بمشاركتنا الأولى بهذا المنتخب الجديد والذي نعده للمستقبل.