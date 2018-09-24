مسابقات كرة الطاولة للسيدات تنطلق منتصف أكتوبر

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عقد الاجتماع الدوري بين لجنة تطوير كرة الطاولة النسائية، وممثلي الأندية، والأكاديميات المشاركة في نشاط الموسم الجديد، وذلك في بداية فعاليات مسابقات السيدات لكرة الطاولة للموسم الجديد، والمقرر من النصف الثاني من أكتوبر وحتى نهاية أبريل المقبلين، ورحبت المهندسة مجد البلوشي رئيسة لجنة تطوير كرة الطاولة النسائية، بالضيوف، متمنية لهم التوفيق في مسابقات الموسم الجديد.

وتم استعراض اللائحة الخاصة ببطولة الدوري للموسم الجديد، وتم تقسيم الدوري إلى فئتين، والفئة الأولى للناشئات تحت 15 سنة، والفئة الثانية للسيدات، كما تم توضيح طريقة تسجيل اللاعبات عن طريق الموقع الإلكتروني للاتحاد، والاتفاق على أن تقام المباريات يوم الجمعة من كل أسبوع، على أن تقام المباريات بنظام التجمعات، وتبدأ صباحاً بمباريات فئة الناشئات، وتليها مباريات السيدات.

واستعرض الاجتماع، روزنامة الموسم الجديد، والتي تحتوي على مباريات الدوري وبطولات الفردي والزوجي وبطولة الإمارات المفتوحة الثانية، والتي ستقام خلال ديسمبر المقبل، وأشار الجميع إلى رضاهم عن تنظيم الموسم السابق والنجاح الكبير الذي تحقق، آملين أن يستمر التطوير في تنظيم المسابقات وزيادتها لما لها من أثر كبير على ممارسة الرياضة بصفة عامة، وكرة الطاولة بصفة خاصة للعنصر النسائي بالدولة.

وأكدت المهندسة مجد البلوشي، أن الموسم الجديد سوف يشهد تطوير المسابقات عن طريق اختيار أفضل الصالات لإقامة المباريات وتنويعها في جميع إمارات الدولة، كما سيتم زيادة التغطية الإعلامية للأنشطة بالشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة، وتمنت أن تزيد عدد الفرق وأعداد اللاعبات المشاركات، حتى يعود ذلك بالنفع على المنتخبات الوطنية للمراحل المختلفة.