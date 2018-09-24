تتويج أبطال مهرجان الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بمشاركة لافتة تجاوزت 145 لاعباً ولاعبة، اختتم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحد مهرجاناته الرياضية التي تمثل أيقونة لنشر وبسط رياضات الدفاع عن النفس في صفوف الأجيال الناشئة والواعدة في سبيل رؤيته في دعم الأبناء والبنات على ممارسة ألعاب الدفاع عن النفس، حضر فعاليات المهرجان كل من أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي وأحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو وأحمد الجروان نائب رئيس مجلس إدارة النادي وطارق السويدي مشرف عام رياضة التايكواندو والجودو بالنادي وعبيد العسم مشرف عام رياضة الكاراتيه.

كما حضر المهرجان الرياضي رموز رياضية تقدمهم محمد علي ماجد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس السابق وعبدالله حاتم المدير الفني لمنتخب الإمارات للتايكواندو وعضو مجلس إدارة النادي السابق وإسماعيل الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكوندوا والكابتن عواطف الحلبي المدير الفني لنادي الشارقة لرياضة المرأة،

وانطلقت منافسات الجولات بين الأبناء والبنات، لتعج الصالة الرياضية بالحماس من قبل المشاركين وبأولياء الأمور الذين آزروا أبناءهم وبناتهم طوال الجولات، وأظهرت فرق الدفاع عن النفس بنادي اتحاد كلباء تألقاً لافتاً، حيث حصل فريقا الكاراتيه والتايكواندو بنادي اتحاد كلباء على 36 ميدالية ملونة منها 18 ميدالية في التايكواندو ومثلها في الكاراتيه الذي حصل على كأس التفوق العام لفئة البنين في دلالة واضحة على اهتمام نادي كلباء بجميع الألعاب الفردية، وقام العويس والجروان والحضور بتكريم الفائزين والفائزات في نهاية المنافسات ويسدل الستار على نجاح كبير ولافت لأجواء المهرجان واستفادة الجميع من تلك المنافسات وما ستتبعها من بطولات خلال الموسم الرياضي.