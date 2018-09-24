مونديال «فورمولا1» في قبضة زوارق أبوظبي

المصدر: شيانغ يانغ - البيان الرياضي

أهدى فريق أبوظبي الإماراتي إنجازه الساحق والقوي بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى القيادة الرشيدة في الإمارات وإلى كل شعب الإمارات، وعزف الفريق السلام الوطني للإمارات على منصة التتويج في ختام السباق بعد أن تمكن زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي من إحراز المركز الأول، وحل ثانياً زورق أبوظبي 5 بقيادة المخضرم الإماراتي ثاني القمزي، وثالثاً زورق أبوظبي 35 بقيادة إريك ستارك، وحلق فريق أبوظبي عالياً بكل ألقاب البطولة مع نهاية هذه الجولة بالإنجاز الضخم الذي حققه في مدينة شيانغ يانغ الصينية التي تستضيف البطولة للمرة الأولى.

وكرر فريق أبوظبي نفس النتيجة التاريخية والتي تحققت للمرة الأولى في الجولة الماضية في مدينة إيفيان بصعود أبطال الفريق على منصة التتويج معاً كأول وثاني وثالث البطولة في نتيجة تعكس المكانة القوية والصريحة لفريق أبوظبي الإماراتي على المستوى العالمي وفي هذه البطولة بالتحديد.

وسجلت هذه النتيجة تفوقاً صريحاً لابن الإمارات ثاني القمزي، حيث تصدر الترتيب العام واعتلى القمة برصيد 54 نقطة للبطولة، في حين يأتي ثانياً إريك ستارك من فريق أبوظبي أيضاً برصيد 53 نقطة وثالثاً شون تورنتي برصيد 52 نقطة، لتكون الصدارة لمصلحة القمزي للمرة الأولى منذ زمن ومنذ موسم 2012 بالتحديد.

وكان السباق قد بدأ في تمام الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الصين، حيث شهدنا الانطلاقة القوية لتسعة عشر زورقاً مشاركاً في المنافسة وكان القمزي قد انطلق رابعاً في البداية ليتقدم وبقوة إلى الأمام وللمركز الثاني متجاوزاً صاحب المركز الثالث في السرعة السويدي جوناس آندرسون والثاني إريك ستارك، وأنهى القمزي الدورة الأولى في المركز الثاني خلف متصدر الجولة شون تورنتي.

واستمرت المراكز على ما هي عليه من البداية وحتى النهاية من دون رفع أي علم أصفر أو حوادث طيلة السباق الذي استمر لتسعة وثلاثين دورة كاملة أقيمت على 2230 متراً، وليرتفع العلم الشطرنجي معلناً فوز فريق أبوظبي المدوي واستمراره في صدارة الترتيب العام للبطولة والأهم الابتعاد عن أقرب منافسيه في الجدول وبفارق كبير جداً.

من ناحيته أعرب سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن الفرحة الغامرة التي تجتاح كل أعضاء الفريق خاصة بعد تكرار الإنجاز مرة أخرى بعد جولة إيفيان وصعود أبطال أبوظبي إلى المنصة معاً، وقال: الحمدلله وفقنا في أن نعيد نفس النتيجة وهو ما يؤكد أن فوزنا في إيفيان بالمراكز الثلاثة الأولى ليس محض صدفة وإنما كان بجدارة واستحقاق لفريق أبوظبي، المنافسة كانت صعبة وكان هناك أسماء قوية كثيرة تسعى إلى المراكز الأولى، ولكن فريق أبوظبي سيطر مجدداً على المنصة وتفوق على الجميع.

وأضاف الرميثي: الأهم أن ثاني القمزي هو في صدارة الترتيب العام حالياً، وأيضاً يتصدر الفريق الصدارة في ألقاب البطولة الثلاثة الرئيسي والفرق والسرعة، وذلك يطمئننا كثيراً قبل الانتقال إلى المرحلة القادمة والجولة الخامسة من البطولة في الهند.

وشدد الرميثي على أهمية الإنجاز الذي تحقق في جمهورية الصين الشعبية بصعود الأبطال بعلم الإمارات على منصة التتويج في الختام، مثمناً هذا المشهد بأنه لا يقدر بثمن وقال: لو نظرنا لعدد المشاركين وجنسياتهم فإن فريق أبوظبي الإماراتي قد أزاح الجميع من على المنصة واستطاع أن يحتكر المنصة باسم الإمارات في ثاني جولة على التوالي.

محطة الهند

تقام الجولة القادمة من البطولة في الهند وفي مدينة أمافاراتي، التي تستضيف البطولة للمرة الأولى في تاريخها، وتقام بالتحديد في السابع عشر والثامن عشر من نوفمبر، حيث من المقرر أن تشحن الزوارق من الصين إلى الهند خلال الفترة القادمة، ويبقى أمامنا 54 يوماً بالضبط قبل إقامة الجولة المقبلة من البطولة.

اتصال

سلطان بن خليفة يشيد بالإنجاز

تلقت بعثة فريق أبوظبي اتصالاً من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والداعم الأول للفريق دوماً، حيث وجه سموه الإشادة والتهنئة للفريق البطل بعد الإنجاز الكبير الذي صنعه في هذه الجولة، وأكد سموه أن فريق أبوظبي فخر للإمارات وفخر للرياضة العربية أيضاً لما يواصل تحقيقه من إنجازات وتحديات في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1.

اعتراف

تورنتي: الفريق أعطاني كل عناصر الفوز

حقق قائد زورق أبوظبي 6 شون تورنتي لقب الجولة الرابعة من البطولة في شيانغ يانغ ليقفز من المركز الرابع في الترتيب العام إلى المركز الثالث برصيد 52 نقطة، شون أكد أن النصر الذي حققه والإنجاز بفضل الفريق الذي قد أعطاه كل عناصر الفوز وأدوات النصر، وقال: من الطبيعي جدا أن أحقق المراكز الأولى بوجودي في فريق قوي ومتميز كفريق أبوظبي المتكامل، أحس بالسعادة الكبيرة وأنا أحقق ثاني لقب لي هذا الموسم واقترب أكثر من مثلث الصدارة.

وقال شون: سعيد أيضا لأن الصدارة حاليا لزميلي في الفريق ثاني القمزي والذي يستحق الإشادة لما حققه من مستوى عال وتفوق في البطولة، ولديه فرصة كبيرة لأن يحقق اللقب هذا الموسم، نحن نعمل معا كفريق واحد وجسم واحد من خلال المنافسة والهدف واحد في النهاية بأن نحقق كل ألقاب البطولة في الختام.

أرقام

«أبوظبي» على القمة

تصدّر فريق أبوظبي كل الألقاب في البطولة، ففي الترتيب العام يتصدر زورق أبوظبي 5 ثاني القمزي الترتيب العام برصيد 54 نقطة، وثانياً زورق أبوظبي 35 «53 نقطة»، وثالثاً أبوظبي 6 «52 نقطة»، وفي لقب الفرق يتصدر الفريق الترتيب العام برصيد 114 نقطة، كما يتصدر أبوظبي 35 لقب السرعة «55 نقطة»، إضافة لتسجيله رقماً جديداً بأن يكون الفائز بلقب أول جولة تقام في شيانغ يانغ الصينية.

إنجاز

القرش الأبيض يصنع الأمجاد

سجل ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 5، الملقب بـ «القرش الأبيض» فوزاً مستحقاً وصعباً في الجولة الرابعة من البطولة بحلوله ثانياً من خلال السباق الرئيسي، وأيضاً تصدر الترتيب العام للبطولة حالياً، وأن يكون في المقدمة برصيد 54 نقطة، القمزي يؤكد أن ما صنعه من تفوق صريح وقوي يحسب للإمارات أولاً وأخيراً ولا يحسب لأي رياضي، حيث قال: ما نصنعه من أمجاد هو للإمارات ورياضتها دوماً، وجزء بسيط للوطن الذي قدم لنا كل شيء ووفر لنا كل أدوات المشاركة والتحدي.

وأهدى القمزي اللقب أيضاً إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي، وقال: عندما نجد المتابعة والحرص من القيادة الرشيدة لنا دوماً، فإنه من الطبيعي أن ينتج الفريق ويبدع في كل مشاركاته، ونحن قد وفقنا في أن نحقق الإبداع في هذه الجولة.