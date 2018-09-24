«آسيا للقوة البدنية» تختتم منافساتها اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تختتم في نادي دبي لأصحاب الهمم عصر اليوم، بطولة آسيا للقوة البدنية، والتي شارك فيها 375 رياضياً ورياضية من 16 دولة في آسيا، ويسدل الستار اليوم على منافسات بطولة آسيا للقوة البدنية في نادي دبي لأصحاب الهمم، بإقامة منافسات الماسترز، للناشئين والشباب والرجال، وسيمثل الإمارات 5 لاعبين، هم: فيصل الزعابي ومحمد الحميدي وأحمد حيدر وخالد الحاج وعلي صلاح العامري، حيث يعول المنتخب الوطني الإماراتي على تحقيق 5 ميداليات في منافسات اليوم الأخير للبطولة، لتضاف إلى خمس ميداليات ملونة، حققها كل من علي المازمي وعلي الحيلي وعمر الحيلي ووليد الزعابي وفيصل الزعابي.

سعادة

من جانبه، هنأ علي عبد الله بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى، معبراً عن سعادته للنجاح المميز الذي حققته البطولة بشكل عام، من الناحيتين التنظيمية والتنافسية، والروح الرياضية العالية التي شهدتها المنافسات.

كما أكد بن حيدر، أن النجاح تحقق بفضل الرعاية الكريمة والدعم اللا محدود القيادة الرشيدة والحكيمة لدولة الإمارات، متمنياً نجاحاً أفضل للاعبي الإمارات في البطولات المستقبلية، لا سيما عقب نيل الإمارات شرف تنظيم كاس العالم 2019، وهو ما يُعد بحد ذاته اعترافاً عالمياً بنجاح الإمارات تنظيمياً في الاستحقاق الحالي، منوهاً بأن المونديال المقبل، سيشهد نقلة نوعية في الجانب التنظيمي ومن كافة الاتجاهات.

ترتيب

يذكر أن، منتخب كازاخستان يتصدر البطولة في يومها الرابع، برصيد 54 ذهبية و15 فضية و3 برونزيات، ثم منتخب الهند وصيفاً برصيد 16 ذهبية، و25 فضية و14 برونزية، اليابان ثالثاً برصيد 9 ذهبيات و5 فضيات وبرونزتين، ثم هونغ كونغ بذهبيتين و4 فضيات وبرونزية، بينما أحرز منتخبنا ذهبية وفضيتين وبرونزيتين. وفِي جوائز أفضل الرفعات، نالت كازاخستان 19 جائزة، تلاها اليابان 8 جوائز، ثم هونغ كونغ جائزتين، وكل من الإمارات والهند ومنغوليا وإيران بواقع جائزة واحدة.

من جهتها، تنظم اللجنة المنظمة والاتحادان الإماراتي والآسيوي للقوة البدنية، حفل تكريم الرعاة والفائزين، ووداع المشاركين، وذلك في فندق ومركز البستان في دبي، بحضور رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي.