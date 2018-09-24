كأس نائب رئيس الدولة يفتتح موسم سلة الرجال

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تنطلق اليوم المنافسات الرسمية لموسم كرة السلة، ببطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة التي تشهد مشاركة 10 فرق في نسخة هذا العام بعد انضمام فرق الوحدة والعين والجزيرة والظفرة والبطائح وتم تقسيم الفرق على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى شباب الأهلي حامل اللقب والنصر والوحدة وبني ياس والجزيرة.

فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الوصل والشارقة والعين والظفرة والبطائح، وتقام اليوم 4 مواجهات لحساب الجولة الأولى في صالتي ناديي الوحدة والشارقة بواقع مباراتين في كل ملعب، ففي صالة الوحدة تقام مباراتا المجموعة الأولى بين الجزيرة وبني ياس تليها مباراة الوحدة والنصر.

وعلى صالة نادي الشارقة يلتقي أولاً العين والظفرة ثم الشارقة والبطائح، وتبدو جاهزية الفرق العشرة المشاركة متفاوتة خاصة بعد المتغيرات التي حدثت هذا الموسم واهمها السماح بتسجيل ومشاركة محترفين أجنبيين ومشاركة اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة ويعتبر فريقي الشارقة والنصر الأكثر جاهزية من ناحية التعاقدات مع المحترفين الأجانب والإعداد للموسم.

حيث أكمل الفريقان جاهزيتهما في ملف التعاقدات تحت إشراف جهازين فنيين لهما خبرتهما في سلة الإمارات فالشارقة يقوده المدرب الوطني عبد الحميد إبراهيم الذي تعاقد معه النادي هذا الموسم، فيما يستمر السوري همام كركوكلي للموسم الثالث على التوالي في قيادة النصر، زيادة على إشراف على تدريب معظم لاعبي الفريق في فريق شباب النادي في السنوات الماضية.

وأكمل النصر تعاقداته أخيراً بضم الأميركي سيلين بوند، الذي سيجاور في الموسم الجديد مواطنه اللاعب الأسبق بنادي الأهلي سام يونغن وضم النصر أيضا اللاعب ماندي الفرنسي وهو مقيم يدرس بجامعة الشارقة.