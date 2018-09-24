«يد الشارقة» يتوج باللقب

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

أهدى محمد عبيد الحصان رئيس لجنة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، كأس السوبر، باكورة موسم اليد، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وعاد الملك الشرقاوي مبتهجاً، وبسعادة غامرة، متوجاً بكأس سوبر رجال اليد، بعد تحقيقه ثنائية سوبر إذ نال لقب النسختين الثالثة والثانية للبطولة، والتي استحدثها اتحاد كرة لأول مرة بالموسم 2015/‏‏‏‏2016، ووضعها ضمن روزنامة مسابقاته السنوية، وجاء تتويج الشارقة بلقب باكورة موسم اليد 2018/‏‏‏‏2019، عقب فوزه الصعب على شباب الأهلي، وبنتيجة نهائية «28-26»، وبنهاية الشوط الإضافي الثاني في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي 23/‏‏‏‏23، وجمعتهما أول من أمس على صالة نادي النصر.

واحتفل الملك الشرقاوي قيادة ولاعبين وجماهير، بالكأس واللقب الأول له بالموسم، في صالة الشيخ سعيد بن حمدان بالقلعة الزرقاء بنادي النصر في دبي، وبتمثيل الإمارات في السوبر الإماراتي البحريني.

حضور

شهد احتفالية البطولة، جمع كبير من المسؤولين عن الرياضة واللعبة وعشاقها، يتقدمهم خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الوطنية الأولمبية، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد الشريف نائب رئيس اتحاد كرة اليد، ونبيل عاشور الأمين العام للاتحاد، وأعضاء كل من الاتحاد ومجلس إدارة الناديين، والعديد من المسؤولين عن اللعبة بالأندية ومدربي اللعبة وعشاقها، وجميع وسائل الإعلام.

فوز

لم يجد الشارقة سهولة في الاحتفاظ بكأس البطولة خلال أكثر من 70 دقيقة، وعلى مدار أربعة أشواط حافلة بالإثارة والندية، رغم تقدمه في بداية المباراة لغاية منتصف الشوط الأول بفارق أربعة أهداف، وبنتيجة «8-4»، ليعود بعدها شباب الأهلي للمباراة، ويدركوا التعادل في نهاية الشوط الأول 11/‏‏‏‏11.

ونجح شباب الأهلي بالتقدم للمرة الأولى في المباراة عند الدقيقة 18 من الشوط الثاني 18/‏‏‏‏17، ومن ثم وضع فارق الهدفين عند الدقيقة 24 بوقع «22-20»، إلا أن خبرة لاعبي الملك كانت كفيلة باستعادة زمام المبادرة، والعودة بالنتيجة في الثواني الأخيرة من وقت المباراة الأصلي، للتعادل 23/‏‏‏‏23، وفرض شوطين إضافيين، كل منها لخمس دقائق، عرف في الأول منها الشارقة، كيفية تأكيد صحوته والتقدم «26-24»، والحفاظ على فارق الهدفين حتى نهاية الشوط الإضافي الثاني، وحسم المباراة «28-26»، والاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

دعم

من جانبه، قدّم محمد الحصان، الشكر للشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي، الأمين العام للمجلس، على دعمهم المستمر لنادي الشارقة، وتوجيه التحية والشكر إلى سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس الإدارة، ونائبه محمد جمعة بن هندي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة العليا، وأعضاء إدارة الألعاب الجماعية، على كل ما يبذلونه من جهود، وتوفير كل متطلبات النجاح، ليواصل النادي العريق مسيرة الإنجازات في كل الألعاب، وأضاف: أشكر اللاعبين والجهازين الفني والإداري على روحهم العالية، وإصرارهم على التتويج باللقب، والحفاظ على كأس السوبر للعام الثاني على التوالي، وإسعاد الجماهير الشرقاوية.

جهود

أكد عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، أن نجاح الشارقة، وللعام الثاني على التوالي، في الفوز بلقب كأس السوبر الإماراتي، يحمّل مسؤولي الألعاب الجماعية في النادي، مسؤوليات مضاعفة في مواصلة العمل على خلق أجيالٍ جديدة، تكمل مسيرة هذا الفريق، الذي وصفه أمين عام مجلس الشارقة، بفريق البطولات.

وقال الحزامي في تصريحات صحافية، إن: «فريق رجال الشارقة، المتوج للعام الثاني على التوالي بكأس السوبر، يمثل ثمرة عمل لسنوات طويلة، ولأجيالٍ متعاقبة من مسؤولي وإدارات الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، وجل ما أطالبه المسؤولين الحاليين في النادي، هو ضرورة مواصلة المسيرة، والعمل منذ الآن لخلق أجيالٍ جديدة، تكمل مسيرة هذه الفريق».

قائمة الذهب

ضمّت قائمة الأبطال: محمد عبد الله، وفراس محمد، وعبد الله طرار، وإبراهيم سعيد، وبلال مال الله، وطارق حسن، وخالد سعيد، ورائد سعيد، وضاحي محمد، وأحمد إسماعيل، ومبارك عبد الله، وأحمد بدر، وعلي حسين، وسيف علي، وسعود بلال، وعلي الزين، والمدرب الجزائري صالح بوشكرو، ومساعده جاسم محمد، والإداري عمران عبد الله، ووليد بوجير، وناجي ربيعة، مشرف اللعبة.

محمد شريف: بداية تبشّر بموسم استثنائي



أشاد محمد عبد الله شريف نائب رئيس اتحاد اليد بالمستوى الرفيع، والذي وصفه بالرائع لما قدمه الفريقان خلال المباراة والتي شكلت باكورة الموسم، وتبعث على التفاؤل بموسم يتوقع أن يكون حافلاً في ظل استعدادات الأندية للموسم الجديد، والذي سنسعى ونحرص لإخراجه بشكل استثنائي محلياً وخارجياً.

كما أشاد نائب رئيس اتحاد اليد، بالالتزام الكبير الذي ساد أجواء المباراة رغم أهميتها وخصوصيتها بين قطبي اللعبة في سعيهما لحصد باكورة الموسم، وعكسه الكفاءة العالية لحكام المباراة، وخاصة بتطبيقهم لجديد قانون اللعبة. كما قدم التهنئة لفريق الشارقة بفوزه بكأس البطولة للمرة الثانية على التوالي وبفريق الأهلي الوصيف.

سعادة

من جانبه، أعرب المصري علي زين العابدين محترف الشارقة، عن سعادته باستهلال الموسم بالصورة المثلى والفوز بكأس السوبر الإماراتي بعد مباراة ماراثونية بحسب وصفه، مشيراً إلى أن الهدف المقبل مع الشارقة لن يقتصر على حصد البطولات المحلية فحسب، بل تطال المنافسة على اللقب القاري بالفوز ببطولة الأندية الآسيوية.

صالح بوشكريو: البطولة فاتحة خير



أعرب الجزائري صالح بوشكريو مدرب فريق الشارقة، عن سعادته بفوز فريقه ببطولة وكأس السوبر، والتي تمثل باكورة الموسم الجديد وتمثل حافزاً ودافعاً إيجابياً لمستقبل الفريق للموسم الحالي والذي سنسعى خلاله للمحافظة على الإنجازات السابقة والطموح لتحقيق المزيد إليها.

وعن مباراتهم مع الأهلي قال: بالتأكيد لعبنا أمام فريق كبير بحجم شباب الأهلي، يحدوه الطموح للفوز بباكورة الموسم، موضحاً أن الفوز للدفاع الذي أحكم لدرجة كبيرة معظم مناطق الملعب، ولكنه عاب على فريقه التسرع والذي صاحبه ضياع العديد من الفرص، وأضاف أن الفريق يحتاج إلى المزيد من العمل وخاصة لترسيخ عملية الانسجام بين صفوفه بعد أن تم تدعيمه بالعديد من العناصر الشابة إضافة لترسيخ عملية الانسجام مع المحترف المصري علي الزين.

فوز

من جانبه، عبر المدرب الوطني لفريق شباب الأهلي، عن رضاه لما قدمه فريقه خلال المباراة رغم نتيجتها النهائية والتي انحازت لفريق الشارقة وفي الوقت الإضافي، مؤكداً أن الرياضة فوز وخسارة وفي النهاية لا بد من فريق بطل وآخر وصيف.

سعيد مطر: الفوز خطوة على الطريق الصحيح



كشف سعيد مطر فيروز عضو مجلس إدارة نادي الشارقة نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية، أن نجاح فريق كرة اليد في النادي بالاحتفاظ بلقب كأس السوبر الإماراتي، وحصد إنجاز الثنائية على التوالي عقب فوز الملك، يمثل خطوة على طريق عودة بوصلة رجال يد الشارقة إلى المسار الصحيح، خصوصاً أن الملك نجح الموسم الماضي في تسجيل بداية طيبة بالفوز بثلاث بطولات متتالية «السوبر- كأس الإمارات - الدوري العام»، قبل أن يتراجع الأداء ويخسر نهائي بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

تغييرات

وقال إن: التغييرات التي طرأت على الفريق خلال فترة الإعداد الصيفي، سواء على صعيد الجهاز الفني والمحترف الأجنبي، أو على صعيد الوقوف على الأخطاء التي رافقت الفريق الموسم الماضي والعمل على تصحيح الثغرات ونقاط الضعف التي وقع بها الفريق، أتت بثمارها بالصورة المطلوبة، خصوصاً أن يد رجال الشارقة استعادوا لغة الانتصارات ونجحوا في الاحتفاظ بلقب كأس السوبر.



