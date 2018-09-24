«الوصف 127» بطل أولى جولات «الشراعية 43» بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّج القارب الوصف 127، لمالكه النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش، بطلاً لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في شواطئ دانة الدنيا يوم أول من أمس.

وحقق السباق الكبير نجاحاً كبيراً فاق التوقعات، بتسجيل مشاركة 85 محملاً، اصطفت في عمق مياه الخليج في لوحة رائعة، ثم أبحرت بأمان بعد إعطاء إشارة الانطلاق، ورفع العلم الأخضر من هزيم محمد القمزي مشرف عام السباق، لينطلق السينار نحو خط النهاية، قبالة فندق برج العرب، لمسافة تزيد على 14 ميلاً بحرياً، وسط سرعات رياح مناسبة، حيث أكملت مراحل السباق في معدل زمني جيد، تجاوز ساعة واحدة بقليل.

ونجح القارب الوصف 127 في اختيار المكان المناسب في خط البداية، ومن ثم اتخاذ المسار المناسب والتكتيك الخاص، والذي مكّن طاقمه، بقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش، من الوصول أولاً إلى خط النهاية، بعد منافسة قوية مع باقي القوارب المشاركة.

ومن بينها القارب غازي 103، لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي، والذي حل ثانياً مع نهاية السباق، والقارب زيوريخ 156، لمالكه حمدان سعيد جابر، بقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي، المركز الثالث في الترتيب العام للسباق.

وتتابع بعد ذلك وصول القوارب إلى خط النهاية، حيث نجحت قوارب فريق إف 3 الثلاثة، القارب زلزال 170، بقيادة النوخذة مروان عبد الله محمد المرزوقي، والقارب الفاروق 206، بقيادة النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي، وحامل اللقب في الموسم الماضي، القارب داحس 153، بقيادة النوخذة عبد الله محمد المرزوقي، في احتلال المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي.

ونجح القارب هداد 136، لمالكه النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي، وبقيادة النوخذة علي ثاني غانم الرميثي، في الحصول على المركز السابع، وجاء القارب السرب 80، لمالكه النوخذة راشد خادم راشد المهيري، وبقيادة ابنه النوخذة الحر، في احتلال المركز الثامن في الترتيب العام.

وعاد المركز التاسع في الترتيب العام لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، إلى طاقم القارب لاهوب 240، لمالكه علي جابر علي الحمادي، وبقيادة ابنه النوخذة عبد الله، وحصل على المركز العاشر في الترتيب العام للسباق، طاقم القارب الذيب 44، لمالكه جمعة خادم سيف الرميثي، وبقيادة ابنه النوخذة خادم.

وقال علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي تابع السباق من عرض البحر، مع محمد عبد الله حارب عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي:

عاش الجميع في السباق الكبير فرحتين خلال المنافسات يوم أول من أمس، في شواطئ دبي، الأولى بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي صادف يوم أمس، وأيضاً مع بدء فعاليات الموسم البحري الجديد 2018-2019، فكان السباق كرنفالاً بحق، جسّد الكثير من المعاني في إحياء تراث الآباء والأجداد، والذي يربط شعوب المنطقة.

ومن جانبه طالب هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية،

جميع المشاركين، بضرورة الالتزام مستقبلاً باللوائح والأنظمة، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة، اتخذت قراراً بإلغاء نتيجة المحملين 96 و257 في السباق، لعدم توقف القاربين لمساعدة البحار في حالة وقوعه في المياه، حسب نص البند (17/‏‏9) من لائحة العقوبات.

بداية

ومن ناحيته قال جمعة سهيل الطاير مساعد نوخذة القارب الوصف 127، لمالكه النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش، إن الفوز بلقب سباق الجولة الأولى، يُعَد بداية أكثر من رائعة للموسم.

مواعيد

ينتظر النواخذة والبحارة، انطلاق الجولتين الثانية والثالثة من منافسات البطولة، حيث حددت اللجنة المنظمة يوم السبت السادس من أكتوبر للجولة الثانية، والسبت العشرين من الشهر نفسه، موعداً للجولة الثالثة والختامية.