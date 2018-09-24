«صقور الإمارات» يحصدون 45 ميدالية ملونة

المصدر: لوس أنجليس - البيان الرياضي

اختتمت منافسات الجولة الثانية من النسخة الرابعة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، في مدينة لوس انجليس، ونجح «صقور الإمارات» في حصد 45 ميدالية ملونة بواقع 17 ذهبية، لكل من سلطان خميس العامري في وزن 81 كغ الحزام الأزرق، وريم العبيدلي بوزن 82 كغ الحزام الأزرق، وزايد الكثيري في وزن 65 كجم حزام أزرق، وثلاثتهم من نادي بني ياس، ومن نادي الوحدة عبير الضنحاني في وزن 70 كغ حزام أبيض، وأحمد عمر في وزن 94 كغ حزام أزرق، ومن نادي الجزيرة جابر عبدالله في وزن 77 كغ حزام أزرق، وثامر الشامسي حزام أزرق وزن 69 كغ.

وسالم الحوسني من نادي الشارقة وزن 77 كغ حزام بنفسجي، ومن نادي العين مهرة الهنائي في وزن 57 كغ حزام أزرق، وبشاير المطروشي حزام أزرق 70 كغ، ومن نادي الجيش علي إبراهيم الحوسني في وزن 110 كغ حزام أزرق، وحميد البلوشي في وزن 69 كغ حزام أزرق، وأحمد عبدالله في وزن 85 كغ حزام أزرق، وفيصل البلوشي وزن 85 كغ حزام أزرق، وراشد النقبي وزن 94 كغ حزام أزرق، ومن فريق «777» اللاعب محمد الكعبي في وزن 85 كغ حزام أبيض، وعمر الفضلي من أكاديمية أجيال.

أبطال الفضة والبرونزوكانت هناك 21 ميدالية فضية أحرزها أبطالنا، على يد كل من: خليفة الحمادي وسالم مبارك وعمر المنهالي من نادي بني ياس، وماهر الطاهر وحمده الشكيلي وضاحي الثميري وحسن السعدي وعليا الضنحاني وعبد العزيز اليعقوبي من نادي الوحدة، وسيف ذيبان، وناصر البريكي من القوات المسلحة، وهيثم حناوي وعلي عباس وسعود ناصر وسعود علي من فريق الجيش.

وعبيد النعيمي وحصة الشامسي من نادي العين، وعبدالله بو علي أحمد المصعبي ومحمد كرم حسن، وعبيد الكعبي وعبدالله الجنيبي من الجزيرة، وبالنسبة للميداليات البرونزية، كانت الحصيلة 7 ميداليات، أحرزها كل من، عمر الحوسني ومصبح الخاطري من الجزيرة، وصالح الضريبي وهيفاء المرزوقي من الوحدة، ويحيي الحمادي من أكاديمية «777»، وهند الحمادي من بني ياس، وراشد الكعبي من العين.

نجاح

وأكد عبدالله السبوسي قنصل دولة الإمارات في لوس انجليس أن فكرة بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، عندما طرحت، لم يكن يتوقع منها أن تحقق هذا النجاح الكبير الذي حققته على مدار السنوات الأربع الماضية، خصوصاً أنه حضر ويحضر بطولات في مختلف الرياضات، ولم يجد تأثيراً كبيراً من المجتمع الأميركي، مثلما وجده مع الجوجيتسو.

مشيراً إلى أن التنظيم الاحترافي المبهر، والاختيار الموفق لأماكن النزال، وقال: لكي نقدر مدى النجاح الذي حققته أبوظبي غراند سلام، لا بد أن ندرك أن الوصول إلى قاعة مركز المؤتمرات، عليك أن تقطع ما يقرب من ساعتين بالسيارة، كي تصل إليه في قلب المدينة، ومع ذلك هناك إقبال كبير سواء من اللاعبين، أو الجمهور.

فخر

وتابع: ربما يتوقع البعض أن التكلفة كبيرة في التنظيم والدعاية والترويج، ولكن بالعكس التكلفة أقل من كل التوقعات، ولا أستطيع أن أصف مشاعر الفخر والسعادة كوني إماراتياً وأرى بلدي حاضر بقوة في مدينة الشهرة والأضواء، ومن هنا فإن الرياضة من القطاعات التي تملك قوى ناعمة كبيرة، وهذا يعني الكثير بالنسبة لنا ونحن في عام زايد، وكلنا نعرف أن من يقف وراء هذا المشروع، هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ملك البساط

وعن بطولة ملك البساط التي ستقام لأول مرة في لوس انجليس قال: الاتحاد يفاجئنا عاماً بعد عام بكل جديد، ومفاجأة هذا الموسم هي «ملك البساط»، ولا يستطيع أحد أن يقيم صدى هذه الفكرة هنا لأنه يفوق كل التوقعات، وهو تفكير تسويقي رائع يعكس الفهم والإدراك لعقلية المجتمع الأميركي، وأنا أقول إن ما حققته أبوظبي مع رياضة الجوجيتسو من نجاحات في هذه الفترة القصيرة تعد قصة نجاح لم تتحقق في أي رياضة أخرى في العالم.

الوحدة يتصدر

انتزع نادي الوحدة، صدارة الأندية، في هذه الجولة، من الجزيرة بواقع 2540 نقطة، ويليه الجزيرة 1880 نقطة، ثم بني ياس 1200 نقطة، والعين 1100 نقطة، وفريق «777» نال 340 نقطة، والشارقة 240 نقطة، والكوماندوز وأكاديمية أجيال 200 نقطة لكل منهما.

هدية

درع تذكارية للقنصل

قدم اتحاد الإمارات للجوجيتسو، درعاً تذكارية لقنصل الدولة في لوس انجليس عبدالله السبوسي، تقديراً لدور القنصلية في دعم البطولة بنسخة لوس انجليس على مدار السنوات الأربع السابقة، ولحرص القنصلية على توفير كل أنواع المساندة للجنة المنظمة، وقام فهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد بتقديم الدرع إلى القنصل، وذلك على منصة تكريم الفائزين بالمراكز الأولى.

جلفاو: الإمارات رائدة الجوجيتسو

الأميركي أندريه جلفاو أحد أساطير رياضة الجوجيتسو في العالم، والذي سبق له الفوز بذهبية عالمية أبوظبي للمحترفين، وقد اشتهر بالصيحات المخيفة في البساط، أصبح حالياً من ملاك أكاديمية أتوس العالمية في الولايات المتحدة الأميركية التي تملك أفرع عدة حول العالم، حضر للبطولة هذه المرة مدرباً، وراء لاعبيه الذين يبلغ عددهم 63 لاعباً ولاعبة، وكان يصرخ هذه المرة من خارج البساط، ليوجه لاعبيه.

تجربة مثيرة

ويقول جلفاو: استمتعت بالنزالات وقوتها، وبالنسبة لي تجربة جديدة ومثيرة، وأنا فخور بعلاقتي القوية مع الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو، وقد زاد فخري بأن كانت أكاديميتي جزءاً من استعدادات منتخب الإمارات الذي فاز بـ 9 ميداليات في آسياد جاكرتا، حيث إن المنتخب أقام معسكره في أكاديميتنا في لوس انجليس، وبذلنا أقصى جهد كي نوفر للاعبيه أفضل بيئة للإعداد، وتابعت النزالات في جاكرتا.

وسعدت كثيراً بالنتائج التي حققها المنتخب الإماراتي، وأنا أقول إن الإمارات صنعت واقعاً جديداً في الجوجيتسو بالعالم كله، وأن كل من يمارس هذه الرياضة في العالم استفادوا من مشروع أبوظبي الذي يعد كالمظلة التي نستظل بها جميعاً، والذي يسهم في تحقيق أحلام كل أبطال هذه الرياضة حول العالم.

مهمة التدريب

وعما إذا كانت مهمة المدرب هي الأسهل أم مهمة اللاعب يقول جلفاو: بصراحة دور المدرب أسهل، ولكنه أخطر، لأنه لا يكون مسؤولاً عن نفسه فقط، لكنه مسؤول عن الجميع، بالتوجيه وتقديم النموذج، وتوفير كل فرص الفوز.

مصبح الخاطري: تمنيت الذهبية

أكد مصبح الخاطري لاعب الجزيرة والحاصل على برونزية وزن 77 كغ في الحزام البني، أنه غير سعيد باكتفائه بالبرونزية، لأنه اعتاد في كل الجولات السابقة على الفوز بالذهب، منذ بدأت مشاركاته في النسخة الأولى من بطولة أبوظبي جراند سلام، لكنه أكد أن هناك أسباباً للفوز بالبرونزية، وهي أنه خاض نزالات الأمس وهو ما زال لم يتعافَ من الجراحة التي أجراها منذ شهر لتنظيف الركبة.

لا للغياب

وعما إذا كان من الأفضل له أن يظل بلا مشاركة حتى يتعافى من الجراحة قال: «لم أتغيب مرة واحدة عن جولات أبوظبي جراند سلام، وحصدت الذهب في كل المشاركات، وكان من الصعب عليّ أن أغيب عن أقوى وأقرب البطولات إلى قلبي، وبالتالي قررت المشاركة، برغم أن هناك بعض الخطر عليّ من المشاركة، وفي ظني أن هذه الجولة كانت من أقوى الجولات في تاريخ البطولة منذ نشأتها».

تغيير الوزن

وقال: خضت تلك البطولة في وزن 77 كغ، برغم أنني معتاد على المشاركة في وزن 69 كغ، والسبب في ذلك أن وزني زاد بعد الجراحة، ولم أستطع أن أضغط على نفسي في التدريبات البدنية، فقررت المشاركة في هذا الوزن، ولكني سوف أكون جاهزاً لريو دي جانيرو الجولة المقبلة، لأنني اشتقت للذهب، الذي حققته هناك 3 مرات من قبل.

وعن عدد الميداليات التي يملكها في مسيرته مع الجوجيتسو قال: لدي ما يقرب من 100 ميدالية في دولاب إنجازاتي التذكاري، من أهمها 4 ذهبيات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أعوام 2014، و2015، و2017، و2018، وطموحي ليس له حدود في زيادة الإنجازات، ومضاعفتها في كل البطولات.

مشاركة

الحوسني يتذوق طعم الذهب وكرم سعيد الفضة

كان سالم حسن عبدالله الحوسني لاعب وزارة الداخلية، أول لاعب إماراتي يحصل على الذهبية في نزالات أبوظبي غراند سلام أمس، وكانت فرحته كبيرة لهذا السبب، خصوصاً أنها الميدالية الأولى له في مسيرته مع غراند سلام التي شارك في جولة واحدة منها من قبل، وهي التي أقيمت في طوكيو العام الجاري.

ويقول سالم: واجهت لاعباً أميركياً في النزال النهائي، وكان خصماً قوياً، ولكنني وضعت استراتيجيتي على مفاجأته بالإسقاط، والحصول على نقطتين ثم الحفاظ عليهما، وتحقق من خططت له، وأعتبر أن هذه الميدالية نقطة تحول في مسيرتي، لأن الاحتكاك مع المدارس الأوروبية والأميركية يكسبني الخبرات الكبيرة، وسوف أكون أكثر حرصاً على المشاركة في جولة ريو دي جانيرو، لأن طعم الذهب غير، حيث إنني فزت في جولة طوكيو بالميدالية البرونزية.

وأما محمد كرم محمد لاعب الجزيرة صاحب الحزام البني، الفائز بالميدالية الفضية في نزالات أبوظبي غراند سلام فقال إنه استفاد كثيراً من المشاركة في جولة لوس انجليس، وأنه كان مستعداً بشكل جيد للمشاركة في وزن تحت 62 كغ، ولكنه قبل البطولة بيوم واحد، وجد أن لديه القدرة على المشاركة في وزن 69 كغ، وقال: سعيد بإنجازي، وهدفي القادم حصد الذهب في كل البطولات التي سأشارك فيها، ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً.