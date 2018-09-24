ليبرون جيمس على خطى جوردان

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يبدو أن نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس قرر السير على خطى النجم الأسطوري مايكل جوردان في عالم السينما، حيث أكدت شركة «وارنر برذرز» مشاركة النجم الأميركي في الجزء الثاني من «Space Jam».

وأكد عدد من المصادر المقرّبة من الشركة، أن الفيلم لن يكون جزءاً ثانياً مكملاً لأحداث النسخة الأولى من الفيلم، والذي عُرض للمرة الأولى العام 1996، وشارك فيه النجم الأسطوري مايكل جوردان، بل ستكون قصة مختلفة تماماً عن الجزء الأول من الفيلم. وأضافت المصادر، أن جوردان سيشارك في الفيلم المقرر تصويره صيف العام المقبل، على أن يُعرض في الصالات السينمائية العام 2020 أو بداية العام 2021.

وتدور أحداث الفيلم حول استعانة شخصيات «لوني تونز» الكرتونية الشهيرة بأحد أبطال كرة السلة للتغلب على الفضائيين الذين يحاولون الاستيلاء على مدينتهم، عبر إقامة مباراة لكرة السلة، تحدد مصير عالمهم الكرتوني.