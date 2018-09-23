زوارق أبوظبي تعانق الأزمنة الأفضل في سباق السرعة

حلّقت زوارق أبوظبي بالمراكز الأولى ضمن سباق أفضل زمن، الذي أقيم مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، حيث حل في المركز الأول زورق أبوظبي 6، بقيادة شون تورنتي، بزمن قدره 54 ثانية، في حين حل ثانياً زورق أبوظبي 35، بقيادة إريك ستارك بزمن قدره 54,76 ثانية، وثالثاً زورق السويدي جوناس أندرسون، بزمن قدره 54,89 ثانية.

في حين حل رابعاً زورق أبوظبي 5، بقيادة ثاني القمزي، بزمن قدره 55,4 ثانية، وضمن فريق أبوظبي أن يكون الأفضل في الانطلاقة، بوجود ثلاثة زوارق له في انطلاقة السباق الرئيس، وضمن الزوارق الستة الأولى.

ووسعت زوارق أبوظبي، الفارق بشكل أكبر في صدارة المنافسة على لقب أفضل زمن، حيث وصل زورق أبوظبي إلى 55 نقطة، وهو أحد الألقاب التي ينافس عليها ضمن البطولة العالمية.

صدارة الترتيب

ويتأهب فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1 اليوم، من أجل الدفاع عن صدارته لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وذلك من خلال فعاليات وتفاصيل السباق الرئيس للجولة الرابعة من البطولة، التي تقام في مدينة شيانغ يانغ الصينية، وبمشاركة وحضور تسعة عشر زورقاً، هم النخبة الأفضل في عالم سباقات الفورمولا1.

ويتصدر فريق أبوظبي بزوارقه الثلاثة، الترتيب العام للبطولة، حتى ما قبل انطلاق هذه الجولة، حيث يأتي في المركز الأول زورق أبوظبي 35 بقيادة إريك ستارك، برصيد 41 نقطة، وثانياً زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي، ورصيده 39 نقطة، وزورق أبوظبي 6 ثالثاً برصيد 32 نقطة.

ويأتي في المركز الرابع زورق 7، بقيادة الفرنسي فيليب شيب، وهو ممثل الفريق الصيني ورصيده 27 نقطة، وخامساً زورق 8، بقيادة الفرنسي بيتر مورين ورصيده 26 نقطة، ويأمل فريق أبوظبي في التمكن من الابتعاد بالصدارة، وبشكل أكبر في هذه الجولة، وتوسيع الفارق بينه وبين منافسيه، قبل الانتقال إلى الجولة والمحطة الخامسة في الهند، في نوفمبر القادم.

بداية المشوار

وكان فريق أبوظبي قد بدأ مشواره هذا الموسم بقوة، بالفوز بلقب الجولة الأولى في بورتيماو والمركز الثاني، وحل رابعاً في الجولة الثانية، قبل أن يسجل الثلاثية النارية، ويحل أبطاله الثلاثة على منصة التتويج في الجولة الثالثة في إيفيان الفرنسية، وبالإضافة إلى صدارة الترتيب العام، فإن فريق أبوظبي يتصدر أيضاً الترتيب العام للقب الفرق، وبرصيد 79 نقطة، كي يكون له الحظ الأوفر في أن يواصل رحلة الدفاع عن لقبه لهذا الموسم.

وتنطلق الأحداث اليوم سريعة جداً، حيث إن التجارب الحرة ستقام في تمام التاسعة صباحاً، ومن المقرر أن ينطلق السباق الرئيس للجولة في تمام الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الصين، وهي السابعة صباحاً بتوقيت الإمارات، ويستمر قرابة الساعة الكاملة، وهو وقت مبكر، ويندر أن نرى سباقات السرعة وهي تقام في مثل هذا التوقيت بشكل عام في كل الجولات السابقة، أو المواسم المنصرمة.

ثقة



أكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، القدرة الكبيرة لزوارق أبوظبي الثلاثة في تحقيق التفوق والحفاظ على الصدارة مع نهاية هذه الجولة.