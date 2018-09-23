بطولة «ملك البساط» تنطلق اليوم في لوس آنجليس

المصدر: لوس آنجليس - البيان الرياضي

بمشاركة 10 من أساطير رياضة الجوجيتسو في العالم، تنطلق اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت لوس آنجليس، الثانية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت أبوظبي، منافسات بطولة «ملك البساط»، على صالة أرض المؤتمرات «كونفينشان سنتر»، وذلك لأول مرة خارج حدود أبوظبي، لنجوم وأبطال الوزن الثقيل في العالم، بتنظيم اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

بطولة «ملك البساط» بدأت فكرتها وتم تطبيقها لأول مرة في أبوظبي، على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو الأخيرة، ولكنها كانت لكل الأوزان، الخفيف والمتوسط والثقيل، وحظيت باهتمام إعلامي كبير من عدة محطات تليفزيونية حول العالم، وهي تخطو اليوم خطوتها الأولى خارج حدود أبوظبي «عاصمة الجوجيتسو العالمية»، لتصبح قيمة مضافة جديدة لسلسلة البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

النزالات ستقام بنظام الدوري، ولمدة 3 ساعات ونصف الساعة من الإثارة، وسوف تعلن اليوم عن ملك البساط في العالم، بعد انتهاء نزالات الجولة الثانية من النسخة الرابعة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو أمس، بمشاركة واسعة من محبي وعشاق رياضة الجوجيتسو في 38 دولة حول العالم، في مختلف الأوزان والأحزمة.

النجوم المشاركون

وعن أسماء الأساطير العشرة التي ستصنع الإثارة في نزالات اليوم، فهم ايربيث سانتوس الفائز مرتين ببطولة أبوظبي العالمية للمحترفين (2016/‏‏2018)، وبطولة أبوظبي غراند سلام طوكيو (2015)، وبطولة أبوظبي غراند سلام لوس آنجليس (2015)، وبطولة أبوظبي غراند سلام ريو دي جانيرو (2015)، وبطولة أبوظبي غراند سلام لندن (2016)، وعالمية أبوظبي للمحترفين في 2018.

وريكاردو أيفانجيلستا الفائز ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو (2016)، وجولة أبوظبي غراند سلام في لوس آنجليس (2015)، وجولة أبوظبي غراند سلام ريو دي جانيروفي نفس العام، وجولة لندن غراند سلام عام 2016.

وجوتنبيرغ بيريرا الفائز ببطولة أبوظبي غراند سلام طوكيو (2018)، وجيرار لابينسكي الفائز ببطولة أبوظبي غراند سلام ريو دي جانيرو (2017)، ورودوسون تيليز الفائز بدولة أبوظبي غراند سلام في طوكيو العام الجاري، وتانر رايس الفائز بالمركز الأول في أبوظبي غراند سلام لوس آنجليس (2015)، وآدم ووردنيسكي الحاصل على أعلى تصنيف للاتحاد الإمارات للجوجيتسو في أوروبا، واليساندرو سيكوني الفائز ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في عام 2009.

وغابريل أرجيس الفائز مرتين ببطولة أبوظبي العالمية للمحترفين (2016/‏‏2017)، وجولة أبوظبي غراند سلام لوس آنجليس (2016)، وجولة أبوظبي غراند سلام طوكيو (2016)، وجولة أبوظبي غراند سلام بطل أبوظبي (2017)، بالإضافة إلى اللاعب جاكسون سوزا الفائز بلقب أبوظبي غراند سلام جولة لندن عام 2017. وقد وصل كل هؤلاء الأبطال إلى مدينة لوس آنجليس.

جوائز قيّمة

ورصدت اللجنة المنظمة لتلك البطولة، وهي نفسها التي تنظم جولات أبوظبي غراند سلام مبلغ 10 آلاف دولار أميركي للاعب صاحب المركز الأول، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 6 آلاف دولار، والمركز الثالث على 3 آلاف دولار، واللاعبين أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر على مبلغ ألفي دولار لكل واحد، فيما خصصت جائزة قيمتها ألف دولار لأفضل نزال للّاعب صاحب المركز الأول، ومثلها لصاحب المركز الثاني، ومثله لصاحب أفضل استسلام في البطولة، وبذلك يبلغ إجمالي جوائز «ملك البساط» 42 ألف دولار أميركي، وهي التي ستجرى جميعها على بساط واحد في منتصف الصالة.

استعداد للمواجهة

وأوضح جاكسون سوزا أحد أبطال «ملك البساط»، أنه مستعد لمواجهة كل المنافسين، والتفوق عليهم في نزالات من العيار الثقيل، وأنه قبل أن يصل إلى لوس آنجليس، أعلن لكل محبيه وعشاقه، أنه يتحدى كل المشاركين، مع كل الاحترام لتاريخهم وقوتهم، وأنه لن يتنازل بسهولة عن لقب «ملك البساط»، ولا عن الجائزة المالية التي تم تخصيصها للفائز.

وقال سوزا: لم تكن لدي أي مشكلة في الاستعداد للبطولة لأنني أتدرب يومياً، ومستعد دائماً للمشاركات، وأنا أعترف أنني سأواجه أقوى أبطال العالم، وأكثرهم خبرة ومهارة، لكني أثق بنفسي، وأدرك حجم التحدي، وأرى دائماً أنه لا يوجد مستحيل، وأن كل الأماني ممكنة، بشرط أن نقابلها في الطريق، من خلال الاستعداد الجيد لها.

صناعة

قامت اللجنة المنظمة لبطولة «ملك البساط»، بالاتفاق مع واحد من أهم بيوت الخبرة في العالم لصناعة الـ «تروفي» الخاص بالبطولة، الذي يمنح للفائز، والدروع والميداليات التي ستوزع على باقي الفائزين بالمركزين الثاني والثالث.