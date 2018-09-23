«البيان الرياضي» يتابع كواليس «الجماهير»

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

سجل «البيان الرياضي» زيارة إلى قناة دبي الرياضية، أول من أمس، وتابع كواليس عودة برنامج «الجماهير» الذي يقدمه الإعلامي حسن حبيب بعد غياب لنحو 3 سنوات، وتابع مع طاقم البرنامج بحضور عبدالرحمن أمين مدير عام قنوات دبي الرياضية تحضيرات العودة التي تحدد لها الثامنة والنصف من مساء اليوم على شاشة قناة دبي الرياضية.

احتفالات السعودية

وأشاد عبدالرحمن أمين مدير عام قنوات دبي الرياضية بعودة برنامج الجماهير، الذي وصفه بالناجح وأنه يُعتبر من البرامج التي تزيّن شاشة دبي الرياضية، وهو من البرامج الجماهيرية القوية والفاعلة، ولديها قاعدة متابعة كبيرة، وعودته مجدداً يعتبر مكسباً وعاملاً مهماً للتواصل مع الجماهير ونجوم اللعبة برؤية متجددة، لافتاً إلى أن العودة قصد منها أن تكون متزامنة مع احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني الـ 88.

ظروف صحية

وكشف حسن حبيب مقدم الجماهير عن الأسباب التي دعته للتوقف عن تقديم «الجماهير» لمدة ثلاث سنوات، لظروف صحية قاهرة ألمت به وابنه الصغير الذي كان يتعالج في الولايات المتحدة الأميركية لما يقارب العامين، موضحاً أن البرنامج استهل مسيرته في العام 2001، واستمر لغاية العام 2015، واليوم يعود لمواصلة المسيرة بشكل متجدد يهتم بالجماهير ونجوم اللعبة مع تغطيات شاملة وتحقيقات ومتابعات لقضايا كرة القدم ومسيرة دوري الخليج العربي، وسيكون ضيف الحلقة الأولى النجم إسماعيل مطر لاعب الوحدة ومنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم.

دراما خضراء

ويتحدث حبيب عن مطالبة الجماهير الرياضية، بعودة البرنامج كنوع من إعادة الحياة والصخب إلى الدوري الإماراتي ودوري الخليج العربي، من خلال حرصه على التوجه إلى شريحة واسعة من الشارع الرياضي ومواكبته أولاً بأول لصخب المدرجات الإماراتية والخليجية والعربية.

كذلك أهمية عودة البرنامج إلى شاشة قناة دبي الرياضية، حيث يقول: «في الموسم الجديد من «الجماهير» دمج متعمد بين مضمون البرنامج السابق «دورينا» الذي استمر لنحو 7 أعوام، وما نجح هذا البرنامج في تكريسه على الساحة التلفزيونية في المجال الرياضي.

ليصبح عنوان الموسم الجديد الجماهير.. دراما المستطيل الأخضر»، ويتابع: «سيلاحظ الجمهور التغييرات الجوهرية سواء على صعيد الشكل من ناحية إدخال الجماهير المشجعة إلى الاستديو ليس كديكور مواكب لمضمون الحلقات الجديدة، وإنما للتفاعل والمشاركة الحقيقية في الإجابة عن التساؤلات والمشاركة في القضايا التي يتصدى لها الموسم الجديد بكل جرأة وموضوعية».

شبكة المراسلين

على هذا الأساس، يراهن حبيب على نوعية المواضيع المقدمة واللقاءات النوعية مع اللاعبين بعد المباراة، بالإضافة إلى شبكة المراسلين الميدانيين في الملاعب، بالإضافة إلى تنوّع الفقرات الجديدة للبرنامج، مثل فقرة مشاركات الفيديو، وجماهير نواعم، الفقرة الجديدة التي تتيح مشاركة العنصر النسائي وإبداء رأيهن في الدوري الكروي، وذلك بالتزامن مع ظهور جيل جديد من مشاهير ونجوم «السوشال ميديا».

إلى جانب فقرات جديدة أخرى، مثل فقرة اختيار أجمل هدف في الدوري من قبل الجماهير، كذلك فقرة دعوة نجم أو أحد اللاعبين المتميزين وفقرة جديدة تحمل عنوان «جماهير كيدز» ستشكل مفاجأة جميلة للجميع، وهنا يتحدث الإعلامي الإماراتي عن حادثة طريفة تتمثل في لقائه أحد متابعي البرنامج منذ سنوات طويلة وقد أصبح شاباً يافعاً، يضاف إلى ذلك ميزة مرونة وتحرك فقرات الموسم الجديد، تبعاً لمواعيد المباريات وأوقات اللقاءات الرياضية المهمة، على أن يتم الالتزام بموعد واحد على امتداد الأسبوع.

رعاية ودعم من مختلف الجهات والمؤسسات العامة والخاصة

تفرد برنامج «الجماهير» على مدار مواسمه السابقة، بدعم العديد من الجهات الرسمية والحكومية، حيث نال دعم وزارة الداخلية كونه أول برنامج رياضي على هذا المستوى، إلى جانب دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، من خلال جائزة فزاع للإبداع الرياضي، إلى جانب دعم طيران الإمارات، وميدان، ومجموعة الحبتور، ورابطة المحترفين وكل الأندية الرياضية في الإمارات.

ويقول حسن حبيب «الشكر موصول لأحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، وإلى راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في مؤسسة دبي للإعلام، وإلى عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، وجميع الزملاء والمديرين في المؤسسة، الذين احتضنوا عودتي لأجواء العمل المهني بعد هذا الانقطاع».