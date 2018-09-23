إسماعيل مطر ضيف أولى حلقات دراما المستطيل الأخضر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم انطلاق الحلقة الأولى من الموسم الجديد للجماهير، في الوقت الذي تم اختيار اللاعب الإماراتي إسماعيل مطر لاعب نادي الوحدة، ضيف إطلالة أولى حلقات دراما المستطيل الأخضر، مع أسرار وخفايا تكشف للمرة الأولى وما الجديد مع المنتخب، والعديد من الفيديوهات والصور التي تنشر للمرة الأولى مع الأصدقاء ورفاق الدرب.

كذلك قضية العقود الباطنية للاعبين والتي ستمثل أزمة حقيقية في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مجموعة التحقيقات والوثائق التي تنشر للمرة الأولى ويتصدى الموسم الجديد من «الجماهير» لتقديمها في كل حلقة جديدة، وتعتبر إطلالة تفتح الباب واسعاً لعودة البرنامج الذي ما زال يشكل بصمة فارقة في مسيرة الإعلام الإماراتي عن جدارة.