محمد بن زايد: الجميع فائز وهويتنا وتراثنا الأصيل يستحقان هذا الاحتفاء الجميل

المصدر: الطائف - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس، الحفل الختامي لفعاليات مهرجان محمد بن سلمان للهجن، الأكبر في العالم، الذي أقيم بميدان «العرفاء» بمحافظة الطائف.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بوجوده على أرض المملكة وهي تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ88، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ليواصل مسيرة الخير والإنجازات، وأن يديم على المملكة وأبنائها الرخاء والتقدم والازدهار.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باهتمام قيادة المملكة الحكيمة برياضات الهجن بهدف تأصيل وإبراز هذا الموروث العريق في الثقافة السعودية والخليجية والعربية، مشيراً إلى أن سباقات الهجن تعد من الرياضات التراثية الخليجية والعربية الأصيلة، وأكد سموه شعبية هذه الرياضة وما تمثله من أصالة وإرث تاريخي للمنطقة العربية تتوارثه الأجيال على مر العصور.

وغرّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مهنئاً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتألق هجن الرئاسة وتحقيقها النتائج المشرفة، وحصولها على مراكز الصدارة في السباقات الختامية لمهرجان محمد بن سلمان للهجن.

وقال سموه: «خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة على تألق هجن الرئاسة وتحقيقها النتائج المشرفة وحصولها على مراكز الصدارة في السباقات الختامية لمهرجان محمد بن سلمان للهجن، الجميع كان فائزاً بهذا التفاعل والإقبال الكبير.. هويتنا وتراثنا الأصيل يستحقان هذا الاحتفاء الجميل».

وقال سموه: «سعدت بمشاركة أخي محمد بن سلمان حضور الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن ، أهنئه على هذا النجاح المتميز، وأبارك للفائزين في أشواطه الرئيسيّة، نجاح وحضور لافت، جسّد وفاء أبناء المنطقة لتراث الآباء والأجداد الأصيل، وحرصهم على تجذره وغرسه في الأجيال القادمة».

وأضاف سموه: «نحن نتواجد على أرض المملكة نعبر ببالغ الاعتزاز عن سعادتنا وفرحتنا بمشاركة الشعب السعودي الشقيق احتفالاته باليوم الوطني الـ88.. واثقون بأن مسيرة الخير والإنجازات والبناء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين ستظل سنداً وذخراً وقوة للعرب ونصرة لقضاياهم».

حضور

شهد الحفل الختامي لفعاليات مهرجان محمد بن سلمان للهجن، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل بأبوظبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

تألق هجن الرئاسة

ونجحت هجن الرئاسة في الحصول على رموز الأشواط المفتوحة مع شوط الحول والزمول لتنتزع سيف الحول وبندقية الزمول، بعد فوز «الحاكمة» بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي بناموس الشوط الرابع الرئيس لتفوز بالسيف ومليون ونصف المليون ريال سعودي، بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 10:44:00 دقيقة، وفي الشوط الثالث طارت «العنود» لخالد فيصل طالب بن شريم المري مع ناموس الشوط والمركز الأول لتحقق المركز الأول والناموس، وتكسب السيف ومليوناً ونصف مليون ريال سعودي في شوط الحول العام في زمن بلغ 11:53:00 دقيقة.

وفي الشوط الثاني المخصص للزمول المفتوح، كانت هجن الرئاسة على الموعد، وخطفت الرمز مع «شاهين» بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي الذي وصل في الأمتار الأخيرة منتزعاً المركز الأول في زمن قدره 11:04:04 دقيقة، ليكسب البندقية الذهبية ومليون ريال سعودي.

وفي الشوط الأول المخصص للزمول العام، كان التحدي حاضراً بين المطايا المشاركة التي تقدمها «سعود» لسعد عبد الهادي آل جفران المري، بعد أن تقدم وحيداً نحو خط الختام، ليصل في المركز الأول قاطعاً مسافة الشوط في زمن قدره 10:58:65 دقيقة لينتزع البندقية الذهبية ومليون ريال سعودي.

تهنئة

وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تتويج الفائزين في السباقات الرئيسة، وهنأ سموه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بنجاح المهرجان والفعاليات التراثية المصاحبة وما لقيته هذه الرياضة الأصيلة من اهتمام وتنظيم ودعم، كما هنأ سموه أصحاب المراكز الأولى الفائزين في الأشواط الرئيسة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

وقدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هدايا تذكارية للفائزين بأشواط الرموز الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن، كما قدّم سموه الخنجر الذهبي للفائزين بأشواط الزمول المفتوح والعام وسيفاً ذهبياً للفائزين بأشواط الحول المفتوح والعام.

موسوعة غينيس

يُذكر أن المهرجان، الذي حضره عدد من الوفود الخليجية والعربية وجماهير غفيرة وانطلقت فعالياته 11 أغسطس الماضي، كان أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وضم أكبر عدد من المطايا المشاركة في سباقات الهجن بواقع 11 ألفاً و178 مطية.

تغريدة

غرد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على حساب سموه على «تويتر»، مؤكداً أن «أعباء القيادة والتخطيط الدقيق لتحقيق الرؤى الطموحة لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، لم تصرف عنهما الاهتمام بإرث الآباء والأجداد، فكان «مهرجان ولي العهد للهجن» أيقونة رائعة وجسرا يجسّد تاريخاً متصلاً بحاضرٍ مشترك ومستقبلٍ زاهر في ظل قيادة حكيمة.