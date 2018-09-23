منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم يضع لمساته الأخيرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

دشن منتخبا ألعاب القوى ورفعات القوة لأصحاب الهمم، معسكراً داخلياً بمدينة دبي، ويستمر حتى 29 الجاري، في إطار التحضير للمشاركة في الألعاب البارالمبية الآسيوية، المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خلال الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر المقبل، ويشارك في منافساتها 3000 لاعب ولاعبة، يمثلون 43 دولة من القارة الصفراء.

ويشارك منتخبنا بـ 47 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في 8 رياضات، هي: ألعاب القوى بـ 23 لاعباً ولاعبة، رفعات القوة بـ 7 لاعبين، الرماية بـ 6 لاعبين، البوتشيا بـ 3 لاعبين، الدراجات بـ 5 لاعبين، ولاعب واحد في كل من كرة الطاولة والقوس والسهم والجودو، وتعد مشاركة الجودو والدراجات، هي الأولى من نوعها في البطولة، فيما تغادر بعثة منتخبنا إلى جاكرتا، اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.

ويضم منتخب ألعاب القوى كلاً من: البطل البارالمبي محمد القايد، زياد الحارثي، سارة السناني، حميد الحمادي، محمد الكعبي، نورة الكتبي، أحمد نواد، عبد الله الغافري، ذكرى الكعبي، علي عباس، عباد علي، سهام الرشيدي، ثريا الزعابي، أحمد الحوسني، بدر الحوسني، عادل البلوشي، عبد الله المسباحي، راشد الزيودي، سعيد الضنحاني، حسن ملاليح، عائشة الخالدي، مريم المطروشي، مريم الزيودي، بينما يضم منتخب رفعات القوة كلاً من: البطل البارالمبي محمد خميس، أحمد خميس، عادل شانبيه، سيف الزعابي، راشد حسن، هيفاء النقبي، موزة الزيودي.

من ناحيته، أكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، أن معسكر منتخبي ألعاب القوى ورفعات القوة، يضم معظم اللاعبين، باستثناء بعض اللاعبين الشباب المرتبطين بالدراسة، ويؤدون التمارين في أنديتهم.

وقال: بالنسبة لبطلنا في ألعاب القوى، محمد القايد، والواعد بدر الحوسني، يقيمان حالياً معسكراً خارجياً في تايلاند، ويعودان للانضمام إلى البعثة الرسمية التي تغادر مطلع أكتوبر المقبل، وبالنسبة لمنتخب الرماية، فيشارك حالياً في بطولة كأس العالم في فرنسا.

وأضاف: ستغادر البعثة على دفعتين، الأولى بتاريخ 1 أكتوبر، والثانية بتاريخ 4، مشيراً إلى عقد إدارة البعثة الرسمية اجتماعاً أول أمس، ضم المسؤولين عن البعثة والإداريين والمنسقين الفني والطبي والإعلامي، لبحث سير التجهيزات، وتسكين اللاعبين داخل القرية الأولمبية، ومراسم رفع العلم. وأوضح أمين عام الاتحاد، أن طموح البعثة، التفوق في عدد الميداليات، على الرقم الذي أحرزه اللاعبون في نسخة إنشون الكورية 2014، التي حصدوا فيها 25 ميدالية ملونة.

خاتماً حديثة بتمنيه التوفيق للاعبي منتخبنا الوطني للرماية، في مشاركته الحالية بكأس العالم للرماية بفرنسا، حيث ستكون فرصة طيبة لجميع اللاعبين لدخول أجواء البطولة، وكسر الحاجز النفسي لهم.

وأكد بطلنا الأولمبي محمد خميس، أن معسكر رفعات القوة، يمضي بصورة جيدة، مشيراً إلى أن كافة اللاعبين يبذلون الجهد في التحضيرات، من أجل رفع علم الدولة عالياً خفاقاً في منافسات الألعاب الآسيوية.

منتخب الرماية يشد الرحال لفرنسا

غادرت بعثة منتخب الرماية، عبر مطار دبي الدولي، للمشاركة في المحطة الأخيرة، التي تعد من المحطات القوية لإدخال اللاعبين أجواء البطولة، وإعدادهم من خلال المنافسة في كأس العالم للرماية، والمقام حالياً في فرنسا، حتى نهاية هذا الشهر، لتنضم بعد هذه المشاركة إلى بعثة منتخباتنا بجاكرتا، ويشارك في كأس العالم نخبة من ألمع اللاعبين، وعلى رأسها البطل البارالمبي عبد الله العرياني، وعبد الله سيف العرياني ويترأس البعثة سيف النعيمي.