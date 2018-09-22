«جولة الجوجيتسو» في لوس أنجليس اليوم

المصدر: لوس أنجليس - البيان الرياضي

تنطلق صباح اليوم الجولة الثانية من النسخة الرابعة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، من مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، للعام الرابع على التوالي، على جوائز قدرها 120 ألف دولار أميركي لأصحاب المراكز الأولى في كل الفئات بداية من الناشئين، ومروراً بالبالغين، وانتهاء بالأساتذة للرجال والسيدات.

وإذا كانت الجولة الثانية لهذا العام التي ستقام اليوم في إحدى صالات مركز المؤتمرات الشهير «كونفينشال سنتر» هي الرابعة على التوالي في «مدينة الملائكة».

إلا أنها الأولى من نوعها التي ستقام على يوم واحد، بداية من العاشرة صباحا بتوقيت لوس أنجليس التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، وحتى الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي السابعة صباحا بتوقيت أبوظبي، على أن يخصص اليوم الثاني «غداً» بكامله إلى بطولة «ملك البساط»، التي ستنطلق لأول مرة خارج أبوظبي بمشاركة 10 من أساطير رياضة الجوجيتسو في العالم.

قيمة كبيرة

وتكتسب جولة لوس أنجليس غراند سلام قيمة كبيرة هذه السنة كونها تركز على الكيف، وليس الكم، بالنسبة للاعبين واللاعبات المشاركين، بمعنى أنها ستحظى بمشاركة عدد كبير من المصنفين الأوائل في مختلف الأوزان والفئات.

كما أنها ستشهد تطبيق نظام النقاط التصاعدية في التصنيف العالمي السنوي، وهو الذي يركز على الأحزمة من الأزرق وحتى الأسود مروراً بالبنفسجي والبني لمنح الفائزين بالمراكز الأولى منها 200 نقطة، مثلما حدث في جولة طوكيو غراند سلام، مع الإكتفاء بمنح 100 نقطة فقط في التصنيف العالمي السنوي لأصحاب الحزام الأبيض.

كما أن كل المعطيات تؤكد انه سيكون هناك حصور جماهيري كبير على ضوء اهتمام وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بالحدث، وهي المرة الأولى التي ستشهد نقل المنافسات على الهواء مباشرة إلى عشاق الألعاب القتالية هناك.

تسجيل المشاركين

وكان باب التسجيل قد أغلق مساء يوم الثلاثاء الماضي أمام الراغبين في الحضور بالمنافسات، وتم الاكتفاء بالرقم المستهدف من اللجنة المنظمة وهو الـ 700 لاعب ولاعبة تقريبا، من 38 دولة حول العالم هي الولايات المتحدة الأميركية بـ 248 لاعباً ولاعبة، وتليها البرازيل بـ 162 لاعباً ولاعبة، ثم الإمارات بـ 80 لاعباً ولاعبة، والمكسيك بـ 17 لاعباً ولاعبة.

و8 من كوريا الجنوبية، و7 من المملكة المتحدة، و5 من كندا والسويد واستراليا، و4 من بولندا واليابان، و3 من كل من كوستاريكا وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا، ولاعبان من مصر والإكوادور وأوكرانيا وكولومبيا وسويسرا وروسيا والفلبين وبلجيكا ولبنان، ولاعب واحد من كل من الأرجنتين وكازاخستان والكويت ومولدوفا وبيرو وإيران والاردن وسلطنة عمان ورومانيا وجواتيمالا والصومال.

تطور البطولة

من ناحيته، أكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن السبب الرئيسي في النجاحات المتوالية التي تحققها البطولة عاماً بعد آخر.

هو القدرة على التحديث والتجديد في البطولة، سواء من حيث عدد الجولات، التي كانت قد بدأت بـ 4 جولات في النسختين الأولى والثانية وهي طوكيو ولوس أنجليس وريو دي جانيرو ولندن، ثم 5 جولات في النسختين الثالثة والرابعة بعد إضافة جولة أبوظبي، فيما ستكون 6 جولات اعتباراً من النسخة المقبلة بإضافة جولة موسكو في يونيو من عام 2019 المقبل.

أصحاب الهمم

وقال: التحديث والتطوير الدائمان في البطولة لم يتوقفا فقط على عدد الجولات، لكنه تضمن أيضا السماح أحياناً بإدخال أصحاب الهمم عبر نزالات الـ«بارا جوجيتسو» في النسختين الأخيرتين، واعتبارها مؤهلة للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو كل عام.

وكل هذه المعطيات جعلت الإقبال يزيد عليها من المحطات التلفزيونية الشهيرة حول العالم، والمواقع المليونية في مختلف قارات العالم، وبالتالي أصبحت تلك البطولة منصة لانطلاق الموهوبين والأبطال وصناعة النجوم في كل محطة من محطاتها، وآلية من الآليات التي أبدعتها أبوظبي لقيادة المهتمين بتلك الرياضة في التحول من الهواية إلى الاحتراف.

مؤشرات إيجابية

وتابع الهاشمي: من المؤشرات الإيجابية أيضا التي يمكن أن نرصدها في تلك البطولة هي إقبال أندية الإمارات على المشاركة بلاعبيها، والمنافسة القوية بينها في المراكز الأولى في التصنيف المحلي.

ومن هذا المنطلق فأنا أتوجه بالشكر إلى إدارات كل الأندية المشاركة، وأؤكد لهم جميعاً أن الأندية والاتحاد يحلقان في نفس الفضاء لتحقيق أفضل نتائج للوطن في كل المحافل، وأنها شريك أساسي للاتحاد في كل الإنجازات، مثلها مثل المدرسة، والأسرة في دعم تطور ونهضة اللعبة في الدولة.

وأن الأندية سيكون عليها الدور الأكبر في المستقبل لتبني المواهب بعد الانتهاء من دراستهم في المرحلتين الأساسية والثانوية، وأن الاتحاد تقديراً لدور الأندية أصبح لديه بطولتان كل عام للأندية هما الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقد تم استحداث بطولة ثالثة اعتباراً من الموسم الحالي هي بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، التي ستقام من 3 جولات.

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تقام نزالات البطولة على 7 أبسطة في آن واحد، توزع بواقع 3 أبسطة على يمين المنصة الرئيسية، ومثلها على يسار المنصة، وبساط في الوسط تقام عليه نزالات العيار الثقيل بين أبرز اللاعبين واللاعبات، فيما سيتم تجهيز نزال ملك البساط بشكل مختلف تماماً يضمن توفير فرص الإثارة والمتعة مع كل نزال.

أكاديمية أتوس الأكثر حضوراً

على ضوء الأرقام في أعداد اللاعبين واللاعبات الذين أتموا إجراءات التسجيل لجولة الجوجيتسو، وأنهوا عملية الوزن بنجاح، فإن أكاديمية أتوس بالولايات المتحدة الأميركية ستشارك في الحدث بـ 63 لاعباً ولاعبة.

وتليها أكاديمية شاكمات بـ 57 لاعباً ولاعبة، وألاينس بـ 39 لاعباً ولاعبة، وجي أف تيم بـ 32 لاعباً، ثم الوحدة 22 لاعبا، ثم«AFNT» الإماراتية بـ 17 لاعباً، ثم باراجون برازيليان جوجيتسو بـ 16 لاعباً، ثم الجزيرة بـ 15 لاعباً.

أما عن باقي أندية الإمارات الأخرى المشاركة في الحدث فهي العين بـ 10 لاعبين ولاعبات، وبني ياس بـ 8، والشارقة بـ 5، وتريبل سفن بـ 4 لاعبين، وكوماندو جروب بلاعبين اثنين، وتيم نوجيرا بدبي بلاعبين اثنين، ومركز تدريب الاتحاد بلاعب واحد، وشرطة دبي بلاعب واحد.لوس أنجليس - البيان الرياضي

رودريجو فاليريرو: العبرة بالكيف

أكد رودريجو فاليريرو السكرتير الفني لجولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، أن حضور 140 لاعبا «حزام أسود» وهي أرفع مرتبة من مراتب لاعب الجوجيتسو، يعكس توجه اللجنة المنظمة للبطولة بالتركيز على الكيف، وليس الكم، مشيرا إلى أن هذا العدد الكبير من أصحاب الأحزمة السوداء يضمن بأن تكون البطولة قوية ومثيرة، لأن الفوارق الفنية بينهم ستكون محدودة، وبالتالي فإن القدرة على توقع من سيفوز صعبة للغاية.

وقال رودريجو: مع كل نسخة جديدة نسعى لتحقيق معدلات جودة أعلى في التنظيم، وفي ظني أن الوصول إلى النسخة الرابعة في لوس أنجليس بهذا المستوى الاحترافي من التنظيم، يؤكد أن البطولة تسير بخطى ثابتة.

نجاح إجراءات الوزن



أجريت مساء أمس بنجاح إجراءات المرحلة الأولى من مراحل الوزن، في قاعة الإحماء بصالة مركز المؤتمرات على مدار ساعتين من الخامسة إلى السابعة بتوقيت لوس أنجليس، وأشرف عليها طاقم التحكيم الدولي الذي سيتولى إدارة النزالات، واجتاز أبناء الإمارات إجراءات الوزن بنجاح، خصوصاً أن كل لاعب وكل لاعبة كان مستعداً لخوض هذا الإجراء المهم.

وبعد إجراءات الوزن أصبح كل لاعب يعرف من سيواجهه في أعقاب إجراء قرعة البطولة، وذلك في كل وزن، وكذلك في كل حزام. حضر إجراءات الوزن وتابعها فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس البعثة لوفد اللجنة المنظمة، كما حضرها طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، وتم الإطمئنان على الانتهاء من كافة تجهيزات الصالة. لوس أنجليس - البيان الرياضي