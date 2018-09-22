الشارقة يواجه شباب الأهلي في سوبر اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، في الخامسة والنصف من مساء اليوم، كأس السوبر لكرة اليد للرجال في نسختها الثالثة، التي تمثل المسابقة الثانية ببطولات الرجال في الموسم الجديد 2018- 2019.

ويلتقي فيها فريق الشارقة بطل الدوري وحامل اللقب مع نظيره فريق شباب الأهلي بكل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي، ويحصل الفائز على الكأس في نسختها الثالثة ولقب بطل الأبطال والميدالية الذهبية وتؤهله لتمثيل الدولة في السوبر الإماراتي البحريني والمقرر إقامته بدبي في الخامس من شهر أكتوبر المقبل.

فيما يحصل الخاسر على الميدالية الفضية. وأنهى اتحاد اليد كل الاستعدادات للمباراة، ووجه الدعوة للعديد من الشخصيات الرياضية لحضور المباراة ومراسم التتويج في البطولة، بنسختها الثالثة، يذكر أن الجزيرة حقق النسخة الأولى والشارقة النسخة الماضية في لقاء لم يخل من الشد والتوتر وشهد انسحاب شباب الأهلي قبل نهايته بثوانٍ معدودة.

جهوزية الملك

أما عن استعدادات الفريقين للمواجهة، فقد بدأ فريق الشارقة التجهيزات مبكراً، من خلال تجميع اللاعبين منذ بداية شهر أغسطس الماضي والمشاركة في بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية التي نظمها النادي، ولعب خلالها 4 مباريات مع فرق خليجية وعربية أكسبته مزيداً من الخبرات وثقة التواجد بساحات اللعبة بمختلف بطولاتها.

واستعد للموسم بثوب فني جديد بتعاقده مع الجزائري صالح بوشكريه ومساعده الجديد اللاعب السابق جاسم محمد والإداري عمران عبدالله إلى جانب تعاقده مع المصري علي الزين كمحترف جديد بصفوف الملك، والذي شكل دعامة مهمة لفريق الشارقة صاحب الإنجازات من خلال كوكبة لاعبيه من أصحاب الخبرات والعناصر الشابة.

وينشد مدربه الجديد صالح ووفق تصريحاته، أن يحقق فريقه اللقب للمرة الأولى بعهده مع الشارقة والثانية بقلعة الملك، ومن هذا المنطلق ستكون المهمة ليست بالسهلة.

ولكنة بالوقت نفسه ثمن العزيمة والإصرار التي تسود أروقة الفريق منذ توليه المهمة بالإضافة للدعم الكبير والتواجد بشكل متواصل لقيادة النادي التي وفرت له كل متطلبات النجاح لحصد مزيد من البطولات، التي لا تغيب عن قلعة الملك الشرقاوي، إلى جانب عشاق الملك.

شباب الأهلي

أما في دوائر استعدادات فريق شباب الأهلي، فأكد المدرب الوطني خالد أحمد البلوشي ومعه المساعد كريم القاضي، أن استعدادات الفريق لمباراة السوبر أمام الشارقة اليوم عادية، وقال: نتعامل مع المباراة مثلها مثل أي مباراة، بداية الإعداد كانت في الأول من أغسطس، مع اكتمال عقد الفريق وسعينا لخوض مباريات ودية.

ولعبنا عدداً قليلاً منها إضافة إلى مباراتين في بطولة كأس الإمارات واستفدنا منها ووقفنا لدرجة كبيرة على جهوزية الفريق. وأضاف: فريق شباب الأهلي دبي كامل العدد إلى جانب تعاقدنا مع المحترف التونسي سليم الهدوي القادم من الشارقة ويعرف مكامن القوة والضعف بفريقه السابق، مؤكداً الثقة الكبيرة بهذه الكوكبة من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين يملكون إحساس المباريات.

تحكيم

أعلن عبدالله الكعبي رئيس لجنة الحكام في اتحاد اللعبة، أن لجنة الحكام قد حددت طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة السوبر، بحيث يتولى الحكم الدولي إسماعيل سالم وبمعاونة من الحكم القاري نبيل حميس، وعلى الطاولة الحكمين محمد جمعة وربيع خميس.