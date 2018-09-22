منتخبنا يواجه سوريا في آسيوية اليد

المصدر: عمان - فائز بجبوج

يلتقي منتخبنا اليوم نظيره السوري في الجولة الثالثة، لحساب الفرق التي تلعب ضمن تحديد المراكز من التاسع ولغاية الرابع عشر، في البطولة الآسيوية الثامنة لناشئي اليد والتي تمتد لغاية السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وشهدت مشاركة 14 فريقاً مثلوا النخبة في القارة الصفراء تنافسوا على أرض صالة الأميرة سمية بالعاصمة الأردنية عمان، في سعيهم لحجز أحد المقاعد الأربعة الأولى التي تؤهلهم للتواجد في بطولة العالم 2019 في مقدونياً.

خسارة رابعة

بأيدينا لا بأيدي لاعبي المنتخب الصيني قدم لاعبونا الفوز للمنتخب الصيني في المباراة الأولى لحساب المجموعة، التي ضمت خمسة منتخبات تلعب بنظام الدوري من دور واحد لتحديد المراكز من التاسع لغاية الرابع عشر للبطولة، وقدم فريقنا مباراة جيدة حيث دانت أفضلية اللعب والنتيجة لمنتخبنا وحسم الشوط بفارق هدفين 16-14.

ولكن المفاجئ عودة الفريق الصيني للمباراة مدركاً التعادل 16-16، وواصل التقدم.