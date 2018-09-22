أولى جولات «الشراعية» تنطلق في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد شواطئ دبي اليوم تظاهرة بحرية رياضية تراثية كبيرة، مع انطلاق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً - الجولة الأولى من بطولة دبي 2018-2019- والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة سباقات الموسم البحري الجديد.

وكان النادي قد دشن الأسبوع الماضي فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2018-2019 بإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

وينظم اليوم الحدث الثاني في الموسم ولكن في فئة أخرى هي القوارب المحلية 43 قدماً، والتي ستخوض اعتباراً من اليوم أولى جولات بطولة دبي، والتي تشتمل على محطتين أخريين، حيث تقام الجولة الثانية ثم الجولة الثانية يومي السبت 6 و20 أكتوبر المقبل.

اكتمال التجهيزات

وينطلق سباق اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً من عمق مياه الخليج العربي، باتجاه خط النهاية قبالة المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب، حيث من المنتظر أن تبحر جميع القوارب لمسافة تزيد على 12 ميلاً بحرياً في ظروف وأجواء مثالية تساعد كثيراً النواخذة والبحارة المشاركين.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل التجهيزات لانطلاقة السباق اليوم بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية ومجموعة نخيل البحرية ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وقناتي دبي وياس الرياضيتين.

الالتزام بالتعليمات

ودعت اللجنة المنظمة لسباق اليوم كل النواخذة والبحارة المشاركين، إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والشروط الخاصة بالمشاركة في الحدث، والتي تم استلامها أو الاطلاع عليها عبر الرابط الإلكتروني عند التسجيل، وكذلك البرنامج الزمني الذي أعلن مسبقاً.

حيث تم تحديد الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم كآخر موعد للوصول إلى نقطة التجمع على جزيرة نخلة جميرا، وتم إبلاغ جميع المشاركين بالإحداثيات الخاصة، نقاط السباق وخط النهاية.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن مراسم التتويج واستكمال إجراءات الفحص الفني ستتم مباشرة بعد نهاية السباق، كما نوهت اللجنة المنظمة إلى جميع المشاركين بضرورة الابتعاد مسافة تزيد بنصف كيلو متر عن الأعمال التطويرية الجارية حالياً حول جزيرة نخلة جميرا.

153

توج القارب داحس 153 بقيادة النوخذة عمر عبدالله محمد المرزوقي بطلاً لنسخة العام الماضي، وجمع 11 نقطة، ثم القارب طوفان 21 بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي ثانياً برصيد 20 نقطة.