فضية وبرونزية للإمارات في آسيوية القوة البدنية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نجح أبناء الإمارات في حصد أول ميداليتين «فضية وبرونزية» في بطولة آسيا للقوة البدنية، التي تستضيفها الدولة في نادي دبي الرياضي لأصحاب الهمم، وتختتم مساء يوم غدٍ الأحد.

وحقق اللاعب عمر أحمد الحيلي الشحي الميدالية الفضية في وزن تحت 73 كيلوغراماً للناشئين، بينما استحق زميله علي يعقوب المازمي الفوز بالميدالية البرونزية لوزن + 73 كيلوغراماً لفئة الشباب، وكلاهما بفئة من دون بدلة، وذلك ضمن المنافسات التي جرت مساء أول من أمس ويوم أمس.

ويستكمل أبطال الإمارات مشاركتهم اليوم في منافسات من دون بدلة، ويأتي في الواجهة بطل العالم فيصل الغيص الزعابي ومحمد الحميدي وعدد آخر من اللاعبين الناشئين والشباب.

وأهدى اللاعبان الفوز بالميداليتين للقيادة الحكيمة، وللهيئة العامة للرياضة وأسرة اللعبة، حيث قال اللاعب عمر الحيلي: ما زلت بعمر 14 سنة وفِي مقتبل ممارسة رياضة القوة البدنية وطموحي التطور بها بشكل كبير وصولاً لأفضل المراتب على مستوى العالم.

بينما قال علي يعقوب المازمي: سعيد بالبرونزية، وتعد ميدالية ثمينة قياساً بقوة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة واللاعبين المتنافسين على الميداليات الملونة، وأتطلع للأفضل في البطولات اللاحقة.

بدوره كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام فيصل الغيص الزعابي، عن تلقي لجنة القوة البدنية في اتحاد الإمارات للعبة دعماً كبيراً من قبل الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، للترشح لشغل منصب رئيس اتحاد غرب آسيا، موضحاً أن مجلس إدارة الاتحاد سيدرس ذلك في اجتماعه المقبل. دبي - البيان الرياضي

نجح أبناء الإمارات في حصد أول ميداليتين «فضية وبرونزية» في بطولة آسيا للقوة البدنية، التي تستضيفها الدولة في نادي دبي الرياضي لأصحاب الهمم، وتختتم مساء يوم غدٍ الأحد.

وحقق اللاعب عمر أحمد الحيلي الشحي الميدالية الفضية في وزن تحت 73 كيلوغراماً للناشئين، بينما استحق زميله علي يعقوب المازمي الفوز بالميدالية البرونزية لوزن + 73 كيلوغراماً لفئة الشباب، وكلاهما بفئة من دون بدلة، وذلك ضمن المنافسات التي جرت مساء أول من أمس ويوم أمس.

ويستكمل أبطال الإمارات مشاركتهم اليوم في منافسات من دون بدلة، ويأتي في الواجهة بطل العالم فيصل الغيص الزعابي ومحمد الحميدي وعدد آخر من اللاعبين الناشئين والشباب.

وأهدى اللاعبان الفوز بالميداليتين للقيادة الحكيمة، وللهيئة العامة للرياضة وأسرة اللعبة، حيث قال اللاعب عمر الحيلي: ما زلت بعمر 14 سنة وفِي مقتبل ممارسة رياضة القوة البدنية وطموحي التطور بها بشكل كبير وصولاً لأفضل المراتب على مستوى العالم.

بينما قال علي يعقوب المازمي: سعيد بالبرونزية، وتعد ميدالية ثمينة قياساً بقوة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة واللاعبين المتنافسين على الميداليات الملونة، وأتطلع للأفضل في البطولات اللاحقة.

بدوره كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام فيصل الغيص الزعابي، عن تلقي لجنة القوة البدنية في اتحاد الإمارات للعبة دعماً كبيراً من قبل الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، للترشح لشغل منصب رئيس اتحاد غرب آسيا، موضحاً أن مجلس إدارة الاتحاد سيدرس ذلك في اجتماعه المقبل.