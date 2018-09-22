الزمن الأسرع هدف فريقي «أبوظبي» و«الفيكتوري» اليوم

المصدر: شيانغ يانغ - البيان الرياضي

تتجه أعين محبي وعشاق السرعة وسباقات الزمن إلى مدينة شيانغ يانغ الصينية، من أجل متابعة أحداث سباق أفضل زمن الذي يقام ضمن تفاصيل الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1.

بمشاركة وحضور تسعة عشر زورقاً في مقدمتها زوارق الإمارات ممثلة في زوارق أبوظبي المتصدرة حالياً للبطولة وزوارق الفيكتوري وأحد عشر جنسية تشارك من أربع قارات مختلفة، وينطلق السباق في تمام العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات، حيث ستكون متابعة ومشاهدة تفاصيل المنافسة متاحة للمشاهدين على قناة ياس والتي تبث الحدث مباشرة في هذا التوقيت.

طموحات مختلفة

وتنطلق الجولة اليوم بطموحات مختلفة، قد يكون أهم ما يميزها هو رغبة فريق أبوظبي حامل اللقب ومتصدر السرعة أيضاً حالياً في توسيع الفارق أكثر بينه وبين منافسيه، ولكي نوضح ذلك أكثر نتحدث بلغة الأرقام عن لقب السرعة بالتحديد، الذي يتفوق من خلاله في الترتيب العام حالياً زورق أبوظبي 35 بقيادة إريك ستارك برصيد 40 نقطة.

في حين يحل ثانياً الفرنسي فيليب شيب بزورقه 7 ورصيد 37 نقطة، ويأتي ثالثاً زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي ورصيد 27 نقطة، فيما يحل رابعاً زورق الفيكتوري بقيادة أليكس كاريلا برصيد 24 نقطة.

وخامساً زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي ورصيد 20 نقطة، وبشكل تقريبي فإن فريق أبوظبي يمتلك الحظوظ الأفضل بوجود ثلاثة زوارق له في المراكز الخمسة الأولى من خلال لقب السرعة، والنقاط التي تمنح للستة الأوائل فقط في هذا اللقب.

أفضل زمن

ومن المهم جداً معرفة أن سباق أفضل زمن والسرعة ينقسم إلى ثلاث تصفيات مختلفة، بحيث تشارك كل الزوارق في التصفية الأولى من السرعة، وتتأهل لاحقاً إلى التصفية الثانية اثنى عشر زورقاً.

ولاحقاً يتأهل إلى التصفية الختامية والأخيرة ستة زوارق يقوم كل منها بالانطلاق على حدة في دورتين يتم اختيار إحداهما لكي يتم تحديد الفائزين في سباق الزمن الأفضل، وفي المعتاد فإن كل زورق يحاول أن يصل إلى أسرع دورة مع بداية كل تصفية كي يرتاح لاحقاً ويستعد من أجل التصفية التالية.

وقبل انطلاق تصفيات السرعة اليوم سيكون هناك عدد من المراحل المختلفة التي سيكون بدايتها مع الاجتماع الخاص بمتسابقي الفئتين الفورمولا1 والفورمولا4 في تمام الثامنة والنصف صباحاً، ثم الانتقال بعدها وفوراً إلى التجارب الحرة الخاصة بفئة الفورمولا4 ولاحقاً تجارب فئة الفورمولا1، ثم سيكون الموعد مع تصفيات وسباق أفضل زمن والخاص بفئة الفورمولا1 في تمام الثانية ظهراً.

ومن المقرر أن تنتهي التصفية خلال ساعة واحدة فقط، الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة قد قامت بتأجيل موعد انطلاق السباق الرئيسي الأول الفورمولا4 حتى ما بعد نهاية سباق الزمن لزوارق الفورمولا1، ولاحقاً ستتم مراسم تتويج الفائزين في كل سباقات اليوم.

سمعة الإمارات

من جهته كشف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن معطيات السرعة اليوم ومفاتيح الفوز من خلال التصفيات يمتلكها أبطال الفريق سواء من ناحية إعداد أو تجهيز أو تميز.

وقال: سمعة الإمارات تهمنا قبل كل شيء، وفريق أبوظبي يمثل الإمارات ورياضتها في هذه البطولة، المعطيات والطريق من أجل الفوز متوافرة لدينا وكل المؤشرات تدل على أننا سنكون الأسرع والأفضل اليوم، لن نستبق الأحداث ونحدد أي زورق، ولكن جل ما أقوله أن لدينا ثلاثة زوارق قادرة على تحقيق الفعل قبل القول.

رغبة قوية

يعيش القرش الأبيض ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي5 أفضل مواسمه منذ زمن، خصوصاً مع الانتصارات القوية التي حققها هذا الموسم وحلوله في المركز الثاني في جولتين، وصعوده حالياً في وصافة الترتيب العام، القمزي يستعد اليوم كي يواصل تفوقه وتألقه من خلال سباق أفضل زمن والبقاء في صلب المنافسة.

حيث أكد البطل الإماراتي أنه سيكون عند حسن ظن الرياضة الإماراتية اليوم بمحاولات الوصول إلى الزمن الأسرع والأفضل.

كما يواجه قائد زورق أبوظبي 35 إريك ستارك اليوم مهمة قوية وصعبة في محاولة الوصول إلى الزمن الأفضل والأسرع بين كل المشاركين، ويتصدر ستارك الترتيب العام في المنافسة على لقب أفضل زمن برصيد 40 نقطة، ويتطلع اليوم إلى تعزيز هذه الصدارة والوصول إلى زمن أسرع وأفضل عن البقية، وعن منافسات الزمن يقول ستار: أعتبر المواجهة اليوم تحدياً جديداً لي في مشواري الرياضي.

خصوصاً وأنني أسابق للمرة الأولى في هذه المدينة، وأيضاً أواجه طموحات فرق وزوارق عدة ترغب في تحقيق الفوز، والتحدي الجديد بالنسبة لي أيضاً هو أن أشارك باسم فريق أبوظبي الذي يعتبر من الفرق القوية وذات السمعة العالمية في سباقات البحر، سيكون هناك صدام قوي اليوم في المياه ومحاولات من الجميع للزمن الأفضل.

وسيكون الحسم كالمعتاد في التصفية الثالثة والأخيرة، وأضاف ستارك: أكثر ما يسعدني اليوم هو أنني أنافس إلى جانب ثاني القمزي وشون تورنتي كفريق واحد ومتكامل ويخدم تحقيق هدف واحد وهو جلب الألقاب والإنجازات لفريق أبوظبي.

تغطية

تقوم قناة ياس اليوم ببث تفاصيل وأحداث سباق أفضل زمن مباشرة في تمام العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات (الثانية مساءً بتوقيت الصين)، كما يسبق الحدث استوديو تحليلي في تمام التاسعة والنصف صباحاً للتعرف إلى أبرز معطيات وتفاصيل الجولة.